Выставки на территории музея-усадьбы «Люблино» будут принимать посетителей бесплатно 15 июля

Несколько экспозиций музея-усадьбы «Люблино» будут открыты для посетителей 15 июля бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Московского объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино».

«Во дворце Дурасова в этот день будет работать экспозиция «Есть много чудных мест, украшенных на диво», а в здании театральной школы будут открыты выставки «Портрет современника», «Наедине с природой», «Будни и праздники крепостного права», — говорится в источнике.

Музей-усадьба «Люблино» находится по адресу улица Летняя, дом 1, строение 6. (мю)