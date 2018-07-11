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Выставки на территории музея-усадьбы «Люблино» будут принимать посетителей бесплатно 15 июля
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Выставки на территории музея-усадьбы «Люблино» будут принимать посетителей бесплатно 15 июля 

Управа района Люблино 11 июля 2018
Фото: Мое Люблино
Несколько экспозиций музея-усадьбы «Люблино» будут открыты для посетителей 15 июля бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Московского объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино».
«Во дворце Дурасова в этот день будет работать экспозиция «Есть много чудных мест, украшенных на диво», а в здании театральной школы будут открыты выставки «Портрет современника», «Наедине с природой», «Будни и праздники крепостного права», — говорится в источнике.
Музей-усадьба «Люблино» находится по адресу улица Летняя, дом 1, строение 6. (мю)
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