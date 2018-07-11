В Ярославле уличные художники украсили своими граффити Фрунзенский район

Для творческих рисунков городские власти выделили специальное место на Липовой горе. Здесь находится бетонная ограда, расположенная вокруг котельной на улице Индустриальная.

Сегодня на одной из секций ограждения появился очередной рисунок. Его автор — уличный художник Григорий Сидяков. Он заявил, что скоро здесь нанесёт панораму Фрунзенского района. Помогают райтеру две ученицы.

Вот уже второй год ярославские художники занимаются благоустройством на Липовой горе. По этому случаю проводится конкурс среди граффитчиков. Захар Кармалита, начальник управления по молодёжной политике мэрии города Ярославля, пояснил, что по итогам конкурса отбираются лучшие эскизы. Победитель в праве перенести свой рисунок на уличное пространство. В этом году темой для граффити будет прошлое и настоящее Фрунзенского района.