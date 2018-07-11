Погребняк в спортивных гольфах и на шпильках, хмурый Pharaoh и другие звезды на «футбольной» выставке Vogue 

10 июля главред журнала Vogue Маша Федорова и Полина Киценко собрали светскую Москву в Третьяковской галерее на выставке «Футбол и не только», приуроченной к проведению Чемпионата мира по футболу в России.
В экспозицию вошли скульптурные и живописные работы Дейнеки, Шадра и Чайкова 1920–1990-х годов из собрания Третьяковской галереи. Все они демонстрируют красоту человеческого тела и эстетику спорта. В то же утро в музее прошла акция #КультурныеЗатоСпортивные: гости поучились владению мячом в экипировке Adidas, а также оценили полезные завтраки.
Среди гостей мероприятия были Мария Погребняк с мужем Павлом — она показала, как носить спортивные гольфы со шпильками, хмурый рэпер Pharaoh (Глеб Голубин), беременная Маруся Фомина с мужем Алексеем Киселевым, Влад Лисовец, Катя Добрякова, Ксения Чилингарова и многие другие — ищи больше фото в нашей галерее!
Выставка продлится до 11 сентября 2018 года.
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Фото:пресс-служба / Наташа Польская