Погребняк в спортивных гольфах и на шпильках, хмурый Pharaoh и другие звезды на «футбольной» выставке Vogue

10 июля главред журнала Vogue Маша Федорова Полина Киценко собрали светскую Москву в Третьяковской галерее на выставке «Футбол и не только», приуроченной к проведению Чемпионата мира по футболу в России.

В экспозицию вошли скульптурные и живописные работы Дейнеки, Шадра и Чайкова 1920–1990-х годов из собрания Третьяковской галереи. Все они демонстрируют красоту человеческого тела и эстетику спорта. В то же утро в музее прошла акция #КультурныеЗатоСпортивные: гости поучились владению мячом в экипировке Adidas, а также оценили полезные завтраки.

Выставка продлится до 11 сентября 2018 года.

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Фото:пресс-служба / Наташа Польская