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Художник расписал огромную стену возле Казанского собора в Петербурге
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Художник расписал огромную стену возле Казанского собора в Петербурге 

Пятый канал 19 часов назад
Фото: Пятый канал
Мурал под замысловатым названием «Д ¥ Ā Л И З М» на внутренней стене отеля Wynwood, автором которого является художник Покрас Лампас, стал самой большой работой каллиграфа в Северной столице, сообщает «Бумага».
Сама работа, по имеющейся информации, посвящена восприятию современного искусства, точнее, его двойственности. Что касается изображенного на стене текста, то он выполнен с использованием как западных, так и восточных букв каллиграфии. Причем, как современных, так и древних.
Официальная презентация гигантской росписи состоится 30 июля.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в Петербурге уличные художники восстановили граффити с изображением тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, испорченное вандалами. Неизвестные стерли часть портрета. Авторы решили кардинально изменить композицию.
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