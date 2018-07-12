Художник расписал огромную стену возле Казанского собора в Петербурге

Мурал под замысловатым названием «Д ¥ Ā Л И З М» на внутренней стене отеля Wynwood, автором которого является художник Покрас Лампас, стал самой большой работой каллиграфа в Северной столице, сообщает «Бумага».

Сама работа, по имеющейся информации, посвящена восприятию современного искусства, точнее, его двойственности. Что касается изображенного на стене текста, то он выполнен с использованием как западных, так и восточных букв каллиграфии. Причем, как современных, так и древних.

Официальная презентация гигантской росписи состоится 30 июля.