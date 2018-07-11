Мультипликационные фильмы покажут в Митине 12 и 13 июля

В Культурном центре «Митино» на Митинской улице состоится мультипликационная программа для детей, посвященная летним каникулам. На просмотр приглашаются юные зрители от 5 лет.

— Мультфильмы покажут в рамках проекта «Культлето. Мульт-Клуб Каникулы», — сообщили в администрации Культурного центра.

Программа будет проходить 12 и 13 июля с началом в 13.00. Бесплатные показы пройдут по адресу: улица Митинская, дом 3–1.

Напомним, что в летнее время площадке Культурного центра проходят различные досуговые мероприятия: выставки, мастер-классы, концерты. На днях здесь открылась выставка «Крым — жемчужина России».