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Мультипликационные фильмы покажут в Митине 12 и 13 июля
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Мультипликационные фильмы покажут в Митине 12 и 13 июля 

Префектура СЗАО города Москвы 11 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Митино» на Митинской улице состоится мультипликационная программа для детей, посвященная летним каникулам. На просмотр приглашаются юные зрители от 5 лет.
— Мультфильмы покажут в рамках проекта «Культлето. Мульт-Клуб Каникулы», — сообщили в администрации Культурного центра.
Программа будет проходить 12 и 13 июля с началом в 13.00. Бесплатные показы пройдут по адресу: улица Митинская, дом 3–1.
Напомним, что в летнее время площадке Культурного центра проходят различные досуговые мероприятия: выставки, мастер-классы, концерты. На днях здесь открылась выставка «Крым — жемчужина России».
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