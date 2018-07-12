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Занятие по рисованию соберет участников на Люблинской
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Занятие по рисованию соберет участников на Люблинской 

Управа района Люблино 12 часов назад
Фото: Мое Люблино
На территории Культурного центра имени Астахова на улице Люблинской 21 июля будет организовано открытое занятие по изобразительному искусству в рамках сетевой акции «Московский пленэр».
— Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Занятие будет посвящено зарисовке пейзажей и объектов на Люблинской улице. Участники будут добавлять воображаемые детали, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным, — пояснила менеджер по досугу центра Анастасия Дамарская.
Начало в 13.00. Культурный центр имени Астахова находится по адресу улица Люблинская, 149. (мю)
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