Занятие по рисованию соберет участников на Люблинской

На территории Культурного центра имени Астахова на улице Люблинской 21 июля будет организовано открытое занятие по изобразительному искусству в рамках сетевой акции «Московский пленэр».

— Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Занятие будет посвящено зарисовке пейзажей и объектов на Люблинской улице. Участники будут добавлять воображаемые детали, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным, — пояснила менеджер по досугу центра Анастасия Дамарская.

Начало в 13.00. Культурный центр имени Астахова находится по адресу улица Люблинская, 149. (мю)