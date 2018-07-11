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КЦ «Дружба» рассказал бирюлевцам об искусстве
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КЦ «Дружба» рассказал бирюлевцам об искусстве 

Управа района Бирюлево Западное 11 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Очередное занятие летнего интенсива по мировой художественной культуре состоялось в культурном центре «Дружба» во вторник, 10 июля.
Интенсив стартовал в начале июля и продлится до конца месяца. На занятиях жителей Бирюлева Западного знакомят с главными произведениями искусства разных эпох. Например, на одном из занятий гости культурного центра изучали семь чудес света. Специалисты рассказали об истории создания этих объектов, и ответили на вопросы заинтересованных слушателей.
— Цель интенсива — приобщить как можно больше людей к искусству и культуре, — сообщили редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» организаторы события. Они отметили, что были рады увидеть в аудитории как детей, так и взрослых.
Прийти на летний интенсив может любой желающий. Занятия проходят по вторникам и четвергам.
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