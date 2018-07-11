Музей русского лубка и наивного искусства приглашает на выставку малых форм

Работы малого размера из фондов музея собрали в отдельную выставку, и получилась интересная экспозиция, так как из-за своего формата эти работы очень редко показывали публике.

В помещении Музея наивного искусства и русского лубка, расположенном в Новогиреево, открылась новая выставка под названием «Мелочь, а приятно». Большинство работ, на ней представленных, либо редко экспонировались, либо не экспонировались вовсе. Работы художников России, Грузии, Украины, Болгарии и других стран оставят у посетителей музея сильное впечатление. На выставке собраны работы художников-наивистов Андрея Вавилова , Алевтины Пыжовой, Андрея Голошубова, Ивана Сарычева, Стояна Божкилова, Гвидо Ведовато, Ивана Лысенко, Дмитрия Бухрова. В экспозиции есть картины Таисии Швецовой, Алексея Кондратенко, Григория Кусочкина, Ядвиги Наливайкене, Анаит Кикинян, Анастасии Рак, Александра Фрейдина, Ларисы Косяковой и других наивных живописцев. Выставка продлится до 26 августа 2018 года.

Адрес музея наивного искусства и русского лубка: Союзный проспект, дом 15а.

Телефон: 8 (495) 301-03-48.

Фото — Музей наивного искусства.