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В районе Марьино прошел литературный час для детей
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В районе Марьино прошел литературный час для детей 

Управа района Марьино 11 июля 2018
В районе Марьино прошел литературный час для детей «Рисуем вместе с художником», посвященный юбилею Владимира Сутеева — доброго сказочника и иллюстратора. Информация об этом появилась на официальном портале библиотеки № 133, на базе которой и прошло мероприятие.
«У нас прошел литературный час «Рисуем вместе с художником». Ребята познакомились с творчеством гениального писателя, художника, иллюстратора и мультипликатора, чьи работы восхищают и по сей день. А также наши гости познакомились с нелегкой работой иллюстратора», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_133. (еп)
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