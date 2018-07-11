В районе Марьино прошел литературный час для детей

В районе Марьино прошел литературный час для детей «Рисуем вместе с художником», посвященный юбилею Владимира Сутеева — доброго сказочника и иллюстратора. Информация об этом появилась на официальном портале библиотеки № 133, на базе которой и прошло мероприятие.

«У нас прошел литературный час «Рисуем вместе с художником». Ребята познакомились с творчеством гениального писателя, художника, иллюстратора и мультипликатора, чьи работы восхищают и по сей день. А также наши гости познакомились с нелегкой работой иллюстратора», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_133. (еп)