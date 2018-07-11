В Тверской области открылся производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс»

11 июля в Конаково Тверской области состоялось торжественное открытие производственно-туристического комплекса «Конаковский фаянс». Проект нацелен на возрождение одного из самых известных брендов и народно-художественных промыслов Верхневолжья. Узнать об истории конаковского фаянса и попробовать сделать свой сувенир по старинным технологиям здесь может любой желающий.

Участие в торжественной церемонии открытия комплекса приняли министр экономического развития региона Ольга Павлова , министр туризма Тверской области Иван Егоров , представители местной власти, жители и гости муниципалитета.

Руководители комплекса «Конаковский фаянс» поблагодарили губернатора Игоря Руденю и правительство Тверской области за внимание к развитию туризма в регионе и за помощь на всех этапах реализации проекта.

Гости побывали с экскурсией на производстве и посетили обновлённую выставку конаковского фаянса. Также на площадке мероприятия прошёл мастер-класс по изготовлению изделий из глины.

Производственно-туристический комплекс «Конаковский фаянс» создан на базе бывшей художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода. Сегодня в Конаково возрождается изготовление фаянса и майолики по эскизам известных керамистов. Современные мастера создают изделия вручную по технологиям, проверенным 200-летней историей предприятия.

Один из старейших в России заводов по производству фаянса и фарфора был основан в 1809 году в селе Кузнецово (ныне — Конаково) Тверской губернии. Он всегда славился техническим и художественным качеством своей продукции. В XIX веке получал заказы на столовые сервизы от императорской фамилии, после революции поставлял изделия не только в регионы страны, но и в 35 других государств.

В 1900 году мастера завода на Всемирной выставке в Париже получили Гран-при за фаянсово-эмалевый иконостас. В 1937 году продукция завода также была удостоена гран-при Всемирной Парижской выставки, в 1958-м — серебряной медали Всемирной Брюссельской выставки, в 1962 и 1973-м — медалей международных выставок керамики.