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Проект галереи «На Шаболовке» номинирован на MUF Community Awards
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Проект галереи «На Шаболовке» номинирован на MUF Community Awards 

Управа Донского района города Москвы 11 июля 2018
Фото: Мой район Донской
Проект галереи На-Шаболовке «Музей Авангарда» примет участие в MUF Community Awards, который стартует во вторник, 17 июля.
Голосование пройдет согласно проекту «Московский урбанистический форум — 2018». Его впервые за несколько лет существования проведут в парке «Зарядье». Тема форума в этом году: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Кроме того, мероприятие включит в себя деловую программу. Ее завершит масштабный мультифестиваль с лекциями, мастер-классами, экскурсиями, спортивными занятиями и концертами.
Галерея «На-Шаболовке» примет участие в номинации «Культурные инициативы». Жители Донского района смогут посетить мероприятие и поддержать галерею. Все желающие могут принять участие в голосовании и узнать подробности проведения форума на официальном сайте Мэра Москвы.
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