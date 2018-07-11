Проект галереи «На Шаболовке» номинирован на MUF Community Awards

Проект галереи На-Шаболовке «Музей Авангарда» примет участие в MUF Community Awards, который стартует во вторник, 17 июля.

Голосование пройдет согласно проекту «Московский урбанистический форум — 2018». Его впервые за несколько лет существования проведут в парке «Зарядье». Тема форума в этом году: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Кроме того, мероприятие включит в себя деловую программу. Ее завершит масштабный мультифестиваль с лекциями, мастер-классами, экскурсиями, спортивными занятиями и концертами.

Галерея «На-Шаболовке» примет участие в номинации «Культурные инициативы». Жители Донского района смогут посетить мероприятие и поддержать галерею. Все желающие могут принять участие в голосовании и узнать подробности проведения форума на официальном сайте Мэра Москвы.