Липчан научат играть в крокет

В День города Липецка, 14 июля, МТС и Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства продолжат эстафету всероссийского проекта «Культурный код» и проведут мастер-класс по крокету для всех желающих.

Самые увлеченные игроки смогут принять участие в открытом турнире и побороться за первое место с другими командами. Сотрудники МТС помогут в проведении турнира на волонтерских началах, а компания передаст музею новый комплект для игры в крокет. Площадка для игры расположится за «Путевым Дворцом Петра I» и начнет свою работу 14 июля с 11.00.

Традиции игры в крокет уходят своими корнями в 19 век, когда отдыхающие на Липецком курорте минеральных вод во время прогулок по Нижнему парку с удовольствием играли в эту игру на дорожках или газоне. Сегодня музей народного и декоративно-прикладного искусства совместно с компанией МТС возрождают эти традиции.

«Липецкий курорт — один из старейших в России. Именно минеральные источники дали городу новое дыхание, сделали его популярным местом. В те времена невозможно было представить Липецк без игры в крокет. Это очень интересный исторический факт, и я рад, что музей развивает это направление, а мы можем присоединиться, рассказать липчанам о традициях и фактах, связанных с историей их родного города», — отметил директор липецкого филиала МТС Сергей Лысенков

Кроме того, в День города музей откроет площадку «Общество вольных прогулок и просветительских бесед», где будут проходить лекции об отдыхе и лечении на Липецком курорте. Среди музейных площадок будет работать зона с мастер-классами по созданию женских аксессуаров, пройдет конкурс исторических причесок и выставка старинных фотоаппаратов и фотографией.

Проект МТС «Культурный код» — это волонтерская акция сотрудников МТС, целью которой является сохранение и поддержка уникальных для территорий культурных ценностей и инициатив: разработка творческих технологий, сохранение памятников культуры, поддержка ремесленных школ, уникальных мастеров, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также уникальных самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. В 2018 году проект реализуется в 18 регионах страны.