Альбом «500 шедевров» расскажет об искусстве Беларуси XII-XVIII веков

Альбом «500 шедевров» — это увлекательное путешествие по музейной сокровищнице. Эпоха за эпохой, раздел за разделом: искусство Беларуси XII — XVIII вв., усадебный портрет XVII — первой половины XIX века, народное искусство, современное, европейское, искусство России, искусство стран Востока… Более четырех сотен художников и скульпторов из разных стран! У тех, кто составлял альбом, была весьма трудная задача.

Ведь, как пишет в предисловии к изданию директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, только коллекция старобелорусского искусства насчитывает около двух тысяч экспонатов! Как выбрать пару десятков? Со страниц глядят на нас мудрые глаза святых, изображенных местными мастерами. Золотятся «Царские ворота» из Могилева — великолепный образец белорусского барокко, заставляют задуматься о вечном величественные деревянные скульптуры, когда-то взиравшие на прихожан в храмах… По-прежнему впечатляют известные, растасканные на реплики полотна Ивана Хруцкого и Витольда Бялыницкого-Бирули, Александра Ге и Константина Маковского … Но всмотритесь, например, в работу художника советского периода Ивана Столярова: «Известковый завод „Руба“, 1965 г.». Напомнит и Босха, и Брейгеля.

Или вот картина Олега Зотова 1944 года «Цейлон. Улица в Коломбо». Ни разу ранее ее в музее не видела. Или не замечала? А здесь, выбранная в числе лучших, она рассказывает целую историю. И, конечно, завораживают старые портреты… Вот почтенная дама Цецилия Жаба волей неизвестного полоцкого художника взирает на нас сквозь два столетия немного настороженно, немного грустно… И хочется увидеть это полотно вживую. Думается, эта мысль в отношении всех репродукций посетит каждого читателя объемного издания.