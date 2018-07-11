Ещё
В Екатеринбурге воссоздали комнату, где расстреляли семью Романовых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В Екатеринбурге воссоздали комнату, где расстреляли семью Романовых 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи, восстановили к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России», сообщает пресс-служба общества «Уральские выставки».
Экспозиция «Исторический перелом эпох 1918 год», посвященная гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, будет открыта в Екатеринбурге с 12 по 18 июля. На выставке будут представлены ордена, монеты, книги царя и его родных, копии постановления о расстреле семьи и приказа о сносе Ипатьевского дома, где произошла казнь, сообщает выставочное общество.
"Посетители православного проекта смогут побывать в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома, которую воссоздали по сохранившимся фотографиям. Предметы интерьера (двери, стул, обои) позволят окунуться в атмосферу 1918 года, когда была расстреляна Царская семья", — говорится в сообщении «Уральских выставок».
Отмечается, что обстановку последних дней жизни семьи Романовых воссоздали из предметов, предоставленных мужским монастырем из урочища Ганина Яма и коллекционерами.
Международный фестиваль православной культуры «Царские дни», посвященный столетней годовщине гибели семьи последнего русского императора Николая II, пройдет в Екатеринбурге с 12 по 21 июля. Планируется, что в эти дни уральскую столицу посетит предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение