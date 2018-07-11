В Екатеринбурге воссоздали комнату, где расстреляли семью Романовых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости . Комнату подвала Ипатьевского дома, где в 1918 году был убит император Николай II и члены его семьи, восстановили к международной православной выставке-форуму «От покаяния к воскресению России», сообщает пресс-служба общества «Уральские выставки».

Экспозиция «Исторический перелом эпох 1918 год», посвященная гибели последнего российского императора Николая II и его семьи, будет открыта в Екатеринбурге с 12 по 18 июля. На выставке будут представлены ордена, монеты, книги царя и его родных, копии постановления о расстреле семьи и приказа о сносе Ипатьевского дома, где произошла казнь, сообщает выставочное общество.

"Посетители православного проекта смогут побывать в расстрельной комнате в подвале Ипатьевского дома, которую воссоздали по сохранившимся фотографиям. Предметы интерьера (двери, стул, обои) позволят окунуться в атмосферу 1918 года, когда была расстреляна Царская семья", — говорится в сообщении «Уральских выставок».

Отмечается, что обстановку последних дней жизни семьи Романовых воссоздали из предметов, предоставленных мужским монастырем из урочища Ганина Яма и коллекционерами.