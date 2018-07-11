Сергей Зимин и его опера

Кем же был Сергей Иванович Зимин? Родился будущий покровитель искусства в селе Зуево, Борогодского уезда Московской губернии. Будучи продолжателем и наследником купеческой фамилии, закончил Московское коммерческое училище в 1906 году. Но музыка взяла своё: Сергей Иванович брал частные уроки пения, посещал частную оперу Саввы Мамонтова, организовывал концерты классического репертуара в Кусково, Сокольниках, Зоологическом саду. А в 1904 году, после продолжительного европейского путешествия по Вене, Берлину, Риму, Неаполю, Милану, основал частную оперу и Музей оперного театрального искусства.

Кто только ни блистал на сцене театра на Большой Дмитровке (сейчас это здание московской оперетты)! Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов, Вера

Петрова-Званцева и Елена Цветкова, танцевала сама Матильда Кшесинская, а в 1916 году с гастролями в театр приезжал Михаил Фокин, итальянские певцы, ставил спектакли Фёдор Комиссаржевский. Фото: newauction.ru Частная опера Сергея Зимина стала сценой для многих премьер. Так, не принятая императорскими театрами опера Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» дебютировала именно на сцене частного театра Сергея Зимина. Премьера состоялась 24 сентября 1909 года, а в 1913 году, 17 сентября состоялась московская премьера его другого произведения — «Млада». Надо сказать, что и выдающиеся образцы мирового оперного искусства увидели свет именно у Зимина. Так случилось, например, с оперой Рихарда Вагнера «Нюрнбергские майстерзингеры». Повезло и певицам. Знаменитая Валерия Барсова тоже дебютировала на этой сцене в 1917 году, исполняя партию Джильды (“Риголетто”, Дж. Верди).

Невероятно повезло театру с художниками. Для своих постановок Сергей Зимин привлекал Фёдора Федоровского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского, Николая Рериха. Сам же оперный репертуар был чрезвычайно разнообразен: значительное место отводилось русским произведениям. Так, шли «Иван Cусанин» и «Борис Годунов», «Князь Игорь» и «Демон», «Садко», «Хованщина», «Снегурочка». Впервые были поставлены «Капитанская дочка» Цезаря Кюи, «Клара Милич» Александра Кастальского. Не были забыты и зарубежные оперные шедевры: «Аида», «Чио-Чио-сан», «Манон».

В частной опере Сергея Зимина существовала прекрасная традиция: каждый новый сезон открывать малоизвестными русскими музыкальными произведениями. Так, в 1912 году состоялась премьера оперы Антона Рубинштейна «Купец Калашников». Декорации для такой постановки выполнял Пётр Кончаловский, советами же ему помогал тесть — Василий Суриков, признанный художник, знаток русской истории. Вспомним его знаменитых «Боярыню Морозову», «Меньшикова в Берёзове», «Покорение Сибири Ермаком». Меценат и художник будут встречаться ещё не раз и после премьеры «Купца Калашникова», и каждый раз их последующая встреча будет радушнее предыдущей.

Во время Первой мировой войны Сергей Иванович Зимин основал в Москве госпиталь для раненых, за которыми ухаживали артисты и сотрудники его театра. «Не жалей денег, Сереженька. Деньги уйдут, а дело, которое ты делаешь, останется навсегда», — так частенько говаривала мать Сергея Ивановича Евдокия Савватеевна. Сергей Зимин денег на дело не жалел. Его театр стал средоточием искусств — тут проводились и оперные постановки, и концертные вечера, образовательные лекции, работал синематограф, устраивались самые разнообразные конкурсы, бенефисы, мастер-классы. Фото: istoriya-teatra.ru Музей оперного театрального искусства располагался также в Москве, на той же Большой Дмитровке. Основу коллекции составили эскизы и театральные декорации Ивана Билибина (он оформил «Золотого петушка»), Фёдора Федоровского (дебют художника тоже пришёлся на данный театр, Федоровский оформил спектакль «Кармен»), Николая Рериха, Петра Кончаловского. Помимо театральных работ фонды музея включали программы и афиши, макеты, костюмы, грампластинки. Кроме этого, Сергею Зимину удалось собрать внушительную коллекцию русской живописи, среди которой были полотна Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Шишкина. И даже знаменитая «Принцесса Грёза» кисти Михаила Врубеля, находящаяся сейчас в стенах Государственной Третьяковской галереи, принадлежала ранее музею Сергея Зимина. Кстати, многие картины меценат размещал в фойе своего театра.

После революции Сергей Зимин не оставил поприще искусства. С 1918 по 1922 год Зимин был заведующим нотной библиотекой музыкальной студии Московского художественного театра, позднее работал в Большом театре, последней его должностью в данном заведении стала работа художественного консультанта.