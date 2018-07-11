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В «Моих документах» Останкина проходит выставка юных художников из Германии
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В «Моих документах» Останкина проходит выставка юных художников из Германии 

Управа Останкинского района 11 июля 2018
Фото: Управа Останкинского района
Стены фойе объединенного центра государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща украсили работы юных художников — победителей Всероссийского творческого конкурса «Мишка. Кедр. Шишка».
В экспозиции представлено несколько работ иностранных участников — ребят из Германии, их доставили в столицу неделю назад.
— На всех картинах изображена природа: на одной — медвежонок в кедровой роще, на другой — лось. На полотнах можно увидеть и белку, и лису…Надеемся, что рисунки вдохновят маленьких и взрослых россиян на аналогичные сюжеты: ведь природа объединяла и объединяет всех жителей планеты, — рассказал представитель организаторов, АНО «Кедровая тропа».
Стационарная выставка будет работать до конца июля; адрес офиса «Мои документы» — 17-й проезд Марьиной рощи, д. 4, корп. 1. (иб)
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