В конце июля в Дарвиновском музее посетителей будет ждать традиционный «Бестиарий»

Ежегодная выставка «Бестиарий» — кураторский проект скульптора Петра Хохловкина в Дарвиновском музее. За более чем 20-летний период выставка открыла посетителям множество имен в анималистике. Об этом сообщается на сайте ГДМ.

В этом году открытие выставки состоится 31 июля.

В разные годы на выставке «Бестиарий» были показаны произведения как молодых, так и зрелых заслуженных мастеров: Татьяны Капустиной и Евгении Дубровиной, Артёма Власова и Екатерины Шубняковой, Рамиля Шерифзянова и Елены Суровцевой

Этот древнейший, редкий в современном искусстве жанр предоставляет художнику большую свободу — от скрупулёзного реализма до стилизации, балансирующей между архаикой и футуризмом. И этой свободой вполне пользуются участники «Бестиария», поэтому зрители увидят полный спектр художественного поиска московских авторов за прошедший год.

«Бестиарий» — это одна из немногих выставок, где работает выставочный комитет из числа самих участников, и сохраняются демократические традиции художественного братства. Поэтому никогда заранее не известно, какой будет выставка. Известно лишь, что в этом году не только фауна, но и флора предстанет в произведениях скульптуров, живописцев и мастеров графики.

«В средние века бестиариями (от лат. bestia, «зверь») назывались иллюстрированные книги, содержавшие сведения о самых разнообразных животных, как реальных, так и вымышленных», — поясняется в сообщении.