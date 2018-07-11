Ещё
В конце июля в Дарвиновском музее посетителей будет ждать традиционный «Бестиарий»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

В конце июля в Дарвиновском музее посетителей будет ждать традиционный «Бестиарий» 

Твоя Газета 11 июля 2018
Фото: Твоя Газета
Ежегодная выставка «Бестиарий» — кураторский проект скульптора Петра Хохловкина в Дарвиновском музее. За более чем 20-летний период выставка открыла посетителям множество имен в анималистике. Об этом сообщается на сайте ГДМ.
В этом году открытие выставки состоится 31 июля.
В разные годы на выставке «Бестиарий» были показаны произведения как молодых, так и зрелых заслуженных мастеров: Татьяны Капустиной и Евгении Дубровиной, Артёма Власова и Екатерины Шубняковой, Рамиля Шерифзянова и Елены Суровцевой.
Этот древнейший, редкий в современном искусстве жанр предоставляет художнику большую свободу — от скрупулёзного реализма до стилизации, балансирующей между архаикой и футуризмом. И этой свободой вполне пользуются участники «Бестиария», поэтому зрители увидят полный спектр художественного поиска московских авторов за прошедший год.
«Бестиарий» — это одна из немногих выставок, где работает выставочный комитет из числа самих участников, и сохраняются демократические традиции художественного братства. Поэтому никогда заранее не известно, какой будет выставка. Известно лишь, что в этом году не только фауна, но и флора предстанет в произведениях скульптуров, живописцев и мастеров графики.
«В средние века бестиариями (от лат. bestia, «зверь») назывались иллюстрированные книги, содержавшие сведения о самых разнообразных животных, как реальных, так и вымышленных», — поясняется в сообщении.
Твоя Газета: последние новости
Галерея «Беляево» представляет выставку, посвященную Владимиру Маяковскому Жители Академического района активно участвуют в программе «Московское долголетие» В Дарвиновском музее обменялись опытом с коллегами из Шанхая
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение