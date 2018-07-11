«Мода на прошлое» придёт и в Саратов

Завтра, 12 июля, в 17:00 в историческом корпусе Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева откроется «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма». Любители прекрасного увидят более 120 экспонатов, выполненных в разных техниках. Изделия из стекла, фарфора, металла, предметы интерьера, графика, книги и элементы народного костюма.

"Историзм, как явление в культуре и искусстве, сформировался к 1830-м годам, постепенно охватывая все европейские страны, в том числе и Россию, и продолжался вплоть до конца 1880 –1890-х годов, уступив место модерну. На смену классицизму, пришло изучение и романтическое увлечение различными эпохами прошлого ", — рассказала информационной службе «Саратов 24» в пресс-службе музея.

Выражаясь словами известного критика Виссариона Белинского : «История сделалась как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без неё стало невозможным постижения ни искусства, ни философии. Мало того, само искусство сделалось теперь преимущественно историческим».