«Мода на прошлое» придёт и в Саратов 

Завтра, 12 июля, в 17:00 в историческом корпусе Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева откроется «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма». Любители прекрасного увидят более 120 экспонатов, выполненных в разных техниках. Изделия из стекла, фарфора, металла, предметы интерьера, графика, книги и элементы народного костюма.
"Историзм, как явление в культуре и искусстве, сформировался к 1830-м годам, постепенно охватывая все европейские страны, в том числе и Россию, и продолжался вплоть до конца 1880 –1890-х годов, уступив место модерну. На смену классицизму, пришло изучение и романтическое увлечение различными эпохами прошлого ", — рассказала информационной службе «Саратов 24» в пресс-службе музея.
Выражаясь словами известного критика Виссариона Белинского: «История сделалась как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без неё стало невозможным постижения ни искусства, ни философии. Мало того, само искусство сделалось теперь преимущественно историческим».
Начиная с 12 июля посетители выставки смогут оценить графические произведениями художника и сценографа Александра Головина, архитектурные проекты Дмитрия Россова, меню трапез в честь коронования российских императоров, выполненных в технике хромолитография по эскизам Виктора и Аполлинария Васнецовых, Александра Бенуа и многое другое.