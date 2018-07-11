Центр современного искусства МАРС

МАРС — пространство, ориентированное на представление различных проектов с использованием новых технологий, позволяющих вовлекать зрителя в интерактивную среду и действующих сразу на все органы чувств.

Здесь представлены как компании, так и отдельные ведущие эксперты, работающие в сфере VR/AR и мультимедиа, продвигаются новаторские экспериментальные выставочные проекты. В МАРСе регулярно проходят образовательные мероприятия для детей и взрослых, фестивали в области цифрового искусства и новых медиа с участием как российских, так и зарубежных художников, фестивали электронной музыки, спектакли и прочие события от городского до международного масштаба.

МАРС расположен в историческом центре Москвы, в Пушкаревом переулке, занимает 3х этажное здание начала 20 века.

Открыт для посещения каждый день.