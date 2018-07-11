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Центр современного искусства МАРС 

CHIPS journal 11 июля 2018
Фото: CHIPS journal
МАРС — пространство, ориентированное на представление различных проектов с использованием новых технологий, позволяющих вовлекать зрителя в интерактивную среду и действующих сразу на все органы чувств.
Здесь представлены как компании, так и отдельные ведущие эксперты, работающие в сфере VR/AR и мультимедиа, продвигаются новаторские экспериментальные выставочные проекты. В МАРСе регулярно проходят образовательные мероприятия для детей и взрослых, фестивали в области цифрового искусства и новых медиа с участием как российских, так и зарубежных художников, фестивали электронной музыки, спектакли и прочие события от городского до международного масштаба.
МАРС расположен в историческом центре Москвы, в Пушкаревом переулке, занимает 3х этажное здание начала 20 века.
Открыт для посещения каждый день.
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