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Галерею «Гармонии» с резными деревянным экспонатами посетили незрячие
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Галерею «Гармонии» с резными деревянным экспонатами посетили незрячие 

АиФ Ставрополье 11 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Представители Ставропольского регионального отделения Всероссийского общества слепых побывали в художественной галерее и храме жилого района «Гармония», сообщает пресс-служба строительной группы «Третий Рим».
Людям с ограниченными возможностями экскурсия помогла в буквальном смысле прикоснуться к прекрасному.
В художественной галерее «Твоя история» гости смогли потрогать, а некоторые и частично увидеть прекрасные резные иконы и панно, изготовленные мастерами православной мастерской Захарченко. Директор по развитию строительной группы Валентина Солонина рассказала о компании, её социальных проектах и экспозиции. В галерее выставлены декоративные панно, предметы обихода, мебель из резного массива дерева. В изделиях мастеров прослеживаются природные, религиозные, литературные исторические и современные мотивы
В храме, знаменитом своим резным убранством, экскурсантов встретил протоиерей Владимир Острожинский. Настоятель поведал трагическую историю жизни с святого великомученика Артемия, именем которого названа церковь, и рассказал о ликах святых, изображённых на иконах.
Напомним, «Третий Рим» уделяет огромное внимание социальной работе и формирует в жилом районе «Гармония» доступную среду для инвалидов.
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