Знаменитые скульптуры «Дома у Калужской заставы» спасли от разрушения

Объектом культурного наследия скульптурную композицию признали в августе прошлого года.

Сразу 16 скульптур на доме номер 30 по Ленинскому проспекту отправили на реставрацию впервые за 70 лет. Эти солдаты и женщины, прославляющие Великую Победу, рисковали просто не дожить до очередного парада — ведь они буквально разваливались по частям. А в один вечер отвалившаяся рука одной из скульптур упала на мостовую, чудом никого не задев.

«Вот эта крайняя скульптура нижнего яруса, рука упала прямо сюда, вечером в 6 часов вечера, осенью в темноте, люди шли с работы», — рассказал житель дома инженер-полковник в отставке Виталий Кислов.

Но теперь, когда скульптуры признаны объектом культурного наследия, им официально положена реставрация.

Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы рассказал, что процедура признания ценности скульптур — не сиюминутное дело.

«Есть процедура выявления. к нам поступило заявление о включении этих объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия и мы рассмотрели это заявление и приняли положительное решение», — рассказал он «Звезде».

После этой процедуры было дано распоряжение демонтировать и отправить скульптуры в реставрационные мастерские. И вот специалисты, которые уже успели изучить монументы сошлись во мнении, что ценность скульптур неоспорима.

«Ценность безусловная. при детальном рассмотрении скульптур видно, что скульптура лепилась не просто для того чтобы экспонироваться высоко. здесь видно что работали профессионалы», — рассказал реставратор памятников каменного зодчества Олег Кабакин.

Скульптурная композиция «Дома у Калужской заставы была изготовлена в конце 1940-х годов. Объектом культурного наследия ее признали в августе прошлого года.