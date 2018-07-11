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Что мы увидим на выставке Уэса Андерсона в Вене
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Что мы увидим на выставке Уэса Андерсона в Вене 

The Blueprint 11 июля 2018
Фото: The Blueprint
В феврале Художественно-исторический музей Вены анонсировал совместную выставку с режиссером Уэсом Андерсоном, теперь стали известны подробности. Уэс Андерсон и дизайнер Джуман Малуф станут кураторами выставки «Мумия Шпицмауса в гробу и другие сокровища музея». Для режиссера это станет кураторским дебютом. На выставке покажут картины, египетские мумии, королевские драгоценности, греческие и римские древности и другие экспонаты из архивов музея. Музей также опубликовал видео, на котором куратор Джаспер Шарп рассказывает об экспонатах. Выставка пройдет с 6 ноября до 28 апреля 2019 года.
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