Повседневная жизнь Энди Уорхола в фотографиях 60-х годов

1962 год Энди Уорхол (1928 — 1987) был ведущей фигурой в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Его подход к искусству был новаторским — безудержная фантазия художника толкала его на самые смелые эксперименты. Но несмотря на революционные методы, для большинства людей искусства имя Энди Уорхола служит противоречивым примером. Рассмотреть хотя бы один факт: Энди более известен как художник, но при этом из сотен тысяч его работ лишь единицы были нарисованы лично им от руки. Между тем, он один из первых применил трафаретную печать как метод для создания картин. Именно трафареты стали главным ноу-хау в работах Энди Уорхола.

На заре своей карьеры Энди Урхол, окончив Технологический институт Карнеги, переехал в в Нью-Йорк, где начал работать оформителем витрин магазинов, рисовать открытки и рекламные плакаты. Именно здесь к нему пришёл первый успех, и, в 60-х годах, популярность. Эти снимки, сделанные в Нью-Йорке, отражают повседневную жизнь и творческие будни известного художника.

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