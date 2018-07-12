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Бутовчан ждёт поэтический «Вечер добрых друзей»
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Бутовчан ждёт поэтический «Вечер добрых друзей» 

Вестник Бутова 10 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Будни этой недели в Северном Бутове завершит вечер поэзии. Он состоится завтра — в пятницу, 13 июля.
Нынешнее поэтическое мероприятие станет творческим вечером Татьяны Шемякиной-Бородянской. Её стихи известны части бутовчан, — ведь поэтесса не раз выступала у нас в районе, читая свою гражданскую и религиозную лирику, а также стихи о природе. Также Татьяна Шемякина-Бородянская написала тексты для нескольких романсов.
«Вечер добрых друзей» пройдёт в ТЦСО «Бутово» (улица Старокачаловская, дом 3, корпус 1), а начнётся он в 14.00  Дорогие бутовские любители поэзии!
Все подробности предстоящего вечера вы можете уточнить по телефону:
8-495-712-07-99
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