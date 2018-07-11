В Черемушках покажут выставку Оксаны Слободиной

Гости центра культуры и искусства «Меридиан» могут насладиться работами художницы Оксаны Слободиной под названием «Ожившие фантазии на тоненьких ножках». Работы могут напомнить иллюстрации к детским книжкам, однако так кажется только на первый взгляд, до тех пор, пока персонажи на холстах не принимаются оживать.

«Маленькие человечки, названные фантазией, перестают быть таковой благодаря необычайной душевности и хрупкости картин. В нашей голове уже раздаются нежные и звонкие голоса детей с картин, мы понимаем и чувствуем их настроение, которое так филигранно передала Оксана», — отмечают организаторы.

Стоит добавить, что персонажей из популярных сказок и мультфильмов, животных, игрушки и даже парочку милых и совсем нестрашных монстров можно будет посмотреть на «Катиной лестнице» вплоть до 2 сентября.