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Фотопроект: Борис Пиотровский, Ксения Раппопорт и другие герои «наедине» с шедеврами Эрмитажа
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Фотопроект: Борис Пиотровский, Ксения Раппопорт и другие герои «наедине» с шедеврами Эрмитажа 

Собака.ru 11 июля 2018
Фото: Собака.ru
Государственный Эрмитаж и ДЛТ представили фотопроект «Наедине с искусством», ставший результатом ежегодного благотворительного приема в главном музее страны. Накануне события организаторы подобрали для каждого приглашенного «свою» скульптуру — по схожей внешности, настроению или роду деятельности. В перерывах между коктейлем в Висячем саду, индивидуальными экскурсиями по парадным залам, гала-ужином в Иорданской галерее и традиционным балом в Фельдмаршальском зале гости позировали вместе с мраморными обитателями зала Юпитера — Венерой, Гераклом, Мельпоменой и Кариатидой.
Некоторые из гостей — фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер, актриса Ксения Раппопорт, прима-балерина Театра Бориса Эйфмана Мария Абашова и каллиграф Покрас Лампас — выбирали персонажей самостоятельно. Кто-то — воинственного императора Филиппа Араба, кто-то — древнегреческий символ любви Эрота, а кто-то — доброго мальчика в руках с дикой уткой. Герои делились с ними секретами, устраивали пируэты, играли в «гляделки» и практиковали модельные позы, доказывая, что шедеврам мирового искусства не чуждо ничто современное и людское.
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