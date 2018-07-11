В Боливии построят подводный музей города доколумбовой эпохи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости . Музей, посвященный городу Тиуанако, построят в озере Титикака в Боливии, сообщает Bernama.

Заместитель министра туризма Боливии Рикардо Кокс рассказал, что музей станет частью комплекса памятников вокруг Тиуанако. Это археологическое поселение уже II—IX веках было крупнейшим городом в регионе Центральных Анд.