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В Боливии построят подводный музей города доколумбовой эпохи
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В Боливии построят подводный музей города доколумбовой эпохи 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Музей, посвященный городу Тиуанако, построят в озере Титикака в Боливии, сообщает Bernama.
Заместитель министра туризма Боливии Рикардо Кокс рассказал, что музей станет частью комплекса памятников вокруг Тиуанако. Это археологическое поселение уже II—IX веках было крупнейшим городом в регионе Центральных Анд.
Музей будет построен при поддержке ЮНЕСКО, предполагается, что в комплексе будет два здания, одно из которых расположится под водой. В 2000 году археологи обнаружили в озере фрагменты мостовой и скульптур. Согласно местным легендам, под водой находится город Ванаку.
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