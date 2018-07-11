Ещё
Оптическая иллюзия на стене дома ввела пешеходов в заблуждение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Оптическая иллюзия на стене дома ввела пешеходов в заблуждение 

Ридус 11 июля 2018
Фото: Ридус
Человеческий глаз обмануть несложно. Поэтому в интернете так популярны различные оптические иллюзии, которые ловко вводят зрителя в заблуждение. Недавно на одной из улиц Нью-Йорка появилась удивительная стена. Глядя на неё, кажется, что кирпичная кладка обвалилась и получившийся рисунок выглядит, как дерево. Лишь при внимательном рассмотрении становится понятно, что это арт-проект. И его автор — испанский уличный художник, известный под псевдонимом Pejac
Для создания оптической иллюзии художник использовал трафарет в форме кирпича Только внимательно приглядевшись, становится понятно, что это рисунок, а не акт вандализма Свою работу автор назвал «Окаменелость». Так он видит будущее, в котором о деревьях будут напоминать только такие отпечатки в кирпичных стенах К сожалению, арт-проект долго не продержался. Неизвестные испортили его надписью «Is this art?» — «И это искусство?». Художник отреагировал быстро: «Это достаточно эффективный способ задать мне вопрос. Но в следующий раз лучше напишите мне личное сообщение». В Нью-Йорке есть ещё одна работа этого мастера. В Чайна-тауне сквозь стену пробивается ветка цветущей сакуры. Арт-объект называется «Внутренняя сила» и говорит о природе, которая в состоянии разбить любые барьеры, которые устанавливает ей человек. А вам нравится подобный стрит-арт?
Ридус: последние новости
Художник нарисовал футбольных болельщиц полуобнажёнными Фотограф создаёт магические автопортреты, размывая границы возможного «Запрещаются беседы»: преподавателя МГУ возмутили правила Третьяковки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение