Оптическая иллюзия на стене дома ввела пешеходов в заблуждение

Человеческий глаз обмануть несложно. Поэтому в интернете так популярны различные оптические иллюзии, которые ловко вводят зрителя в заблуждение. Недавно на одной из улиц Нью-Йорка появилась удивительная стена. Глядя на неё, кажется, что кирпичная кладка обвалилась и получившийся рисунок выглядит, как дерево. Лишь при внимательном рассмотрении становится понятно, что это арт-проект. И его автор — испанский уличный художник, известный под псевдонимом Pejac

Для создания оптической иллюзии художник использовал трафарет в форме кирпича Только внимательно приглядевшись, становится понятно, что это рисунок, а не акт вандализма Свою работу автор назвал «Окаменелость». Так он видит будущее, в котором о деревьях будут напоминать только такие отпечатки в кирпичных стенах К сожалению, арт-проект долго не продержался. Неизвестные испортили его надписью «Is this art?» — «И это искусство?». Художник отреагировал быстро: «Это достаточно эффективный способ задать мне вопрос. Но в следующий раз лучше напишите мне личное сообщение». В Нью-Йорке есть ещё одна работа этого мастера. В Чайна-тауне сквозь стену пробивается ветка цветущей сакуры. Арт-объект называется «Внутренняя сила» и говорит о природе, которая в состоянии разбить любые барьеры, которые устанавливает ей человек. А вам нравится подобный стрит-арт?