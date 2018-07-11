Как в Дании прославили карельский музей изобразительных искусств

Вот уже несколько лет в летние месяцы в Музее ИЗО проходит выставка «Императрица Мария Федоровна — художник и коллекционер». На ней представлены четыре произведения русской императрицы Марии Федоровны Романовой — супруги императора Александра III, в том числе портрет и натюрморты.

Отношение к этим картинам и у Вавиловой, и в музее особенное. Нет ни одного другого российского музея, который мог бы похвалиться такими работами. Да и в самом Копенгагене, на выставке, приуроченной ко дню рождения Марии Федоровны, все были потрясены, когда из Петрозаводска привезли три картины урожденной принцессы Дагмар. Натюрморты кисти своей знаменитой соотечественницы тогда пришли посмотреть сотни тысяч жителей Дании. Ее работы считались утраченными.

А в карельском музее их хранят с особой тщательностью и с удовольствием показывают зрителям. Благодаря неугомонной Наталье Ивановне в Петрозаводске с аншлагом прошли выставки работ из Третьяковской галереи, Русского музея, «Шедевры Сальвадора Дали», вернисаж картин Никаса Сафронова.

Музей изобразительных искусств много работает с детьми: проводит мастер-классы, устраивает специальные показы, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями. Да и вообще, музей предоставляет свои залы и для других проектов. Например, «Одеяло на себя». Его цель — создание условий для формирования активной жизненной и социальной позиции у пожилых людей. Женщин в возрасте от 60 лет и старше учили прямо в музее лоскутной технике. Потом сшитые ими одеяла представили на выставке.

Еще один необычный проект — «Усынови картину». Всем жителям города, а также организациям и фирмам сделали предложение — «усыновить картину», в переносном смысле. На сайте музея выставили 30 работ самых разных авторов. Все желающие смогли выбрать понравившуюся и перечислить необходимые средства, чтобы «одеть» ее — сделать достойную раму.

— В акции приняли участие не только неравнодушные горожане, но и государственные учреждения, представители общественных организаций и бизнеса, а также гости Петрозаводска, — рассказала корреспонденту «РГ» Наталья Вавилова

Музей ИЗО неоднократно получал гранты. На один из них создали мультимедийную образовательную программу по основам понимания иконописи для современного зрителя, который хотел бы познакомиться со знаменитыми «северными письмами», открыть для себя язык памятников православной культуры XV — XIX веков.