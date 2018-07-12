Ещё
Как на картинке: 4 образа с картин Джека Веттриано, которые захочется повторить
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Как на картинке: 4 образа с картин Джека Веттриано, которые захочется повторить 

Fraufluger.ru 23 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Всех нас посещало желание одеться как героини любимых фильмов. Огромное спасибо художникам по костюмам, которые вкладывают в наряды персонажей весь свой талант и воображение, чем вдохновляют нас на новые образы. Но это вдохновение можно искать не только в кинематографе, но и в живописи. Современный художник Джек Веттриано любит изображать женщин в самых разных ситуациях и образах, и у него можно подсмотреть идеи для новых аутфитов. Как на картинке: 4 образа с картин Джека Веттриано, которые захочется повторитьДжек Веттриано (настоящая фамилия Хогган) родился на севере Шотландии и долгое время даже не думал о карьере художника. Он бросил школу и решил отправиться на работу в шахты, иногда рисовал, просто копируя работы известных живописцев. На 21 день рождения подруга подарила ему набор акварели, что определило дальнейшую судьбу Джека — он вплотную занялся рисованием. Веттриано потребовалось 14 лет, чтобы решиться на выставку своих работ, которая тут же возымела успех у публики. Картины были раскуплены в первый же день, Веттриано получил множество заказов и теперь его выставки открываются по всему миру.
La Fille a la Moto Картина La Fille a la Moto была написана Джеком Веттриано в Ницце. На картине молодая женщина на фоне Ривьеры изображена в компании своего мотоцикла. Её романтичный образ ярко контрастирует с грубым байком, который она скорее всего взяла прокатиться у своего парня. Хотя картина не была написано в 60-е годы, глядя на неё все равно невольно возникают ассоциации со стилем ретро. Джинсы 7 For All Mankind, Топ Khaite, Сумка Cult Gaia, Мюли Proenza Schouler Queen of the Waltzer
Queen of the Waltzer демонстрирует нам женщину, которую лучше всего опишет термин «женщина-вамп». Это роковая красотка на фоне детских аттракционов с глянцевой стрижкой, сигаретой в руке и в брутальной куртке-косухе. Она курит и старательно игнорирует мужчину, который стоит у неё за спиной.
Брюки Bluemarine, Косуха Diesel, Футболка Maison Margiela, Туфли Sergio Rossi
Jive (Study)
По традиции, после бурных вечеринок, нет ничего лучше, чем отправиться на берег моря встречать рассвет. Картина Jive (Study) — это история о том, как можно наконец избавиться от надоевших за вечер каблуков и босиком танцевать на пляже джайв в компании своего спутника.
Юбка Givenchy, Топ P. A. R. O. S. H., Очки Miu Miu, Браслет Maison Margiela
Morning
news
У каждого свои представления об идеальном утре. Пока кто-то лениво ест хлопья в пижаме у себя на кухне, другие потягивают кофе в любимой кофейне и просматривают газету с последними новостями. Героиня картины Morning news относится к представителям второй категории, которые встречают утро во все оружии. Платье Mara Hoffman, Очки Illesteva, Туфли Casadei
Читайте также:
Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона
Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни
Fraufluger.ru: последние новости
Наталья Водянова, Полина Киценко и другие гости на открытии выставки "Жемчуг: сокровища морей и рек" 6 сериалов, которые похожи на «Аббатство Даунтон» Екатерина Климова, Резо Гигинеишвили, Светлана Бондарчук и другие звезды на вечеринке «Вкус лета!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение