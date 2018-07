Как на картинке: 4 образа с картин Джека Веттриано, которые захочется повторить

Всех нас посещало желание одеться как героини любимых фильмов. Огромное спасибо художникам по костюмам, которые вкладывают в наряды персонажей весь свой талант и воображение, чем вдохновляют нас на новые образы. Но это вдохновение можно искать не только в кинематографе, но и в живописи. Современный художник Джек Веттриано любит изображать женщин в самых разных ситуациях и образах, и у него можно подсмотреть идеи для новых аутфитов. Как на картинке: 4 образа с картин Джека Веттриано, которые захочется повторитьДжек Веттриано (настоящая фамилия Хогган) родился на севере Шотландии и долгое время даже не думал о карьере художника. Он бросил школу и решил отправиться на работу в шахты, иногда рисовал, просто копируя работы известных живописцев. На 21 день рождения подруга подарила ему набор акварели, что определило дальнейшую судьбу Джека — он вплотную занялся рисованием. Веттриано потребовалось 14 лет, чтобы решиться на выставку своих работ, которая тут же возымела успех у публики. Картины были раскуплены в первый же день, Веттриано получил множество заказов и теперь его выставки открываются по всему миру.

La Fille a la Moto Картина La Fille a la Moto была написана Джеком Веттриано в Ницце. На картине молодая женщина на фоне Ривьеры изображена в компании своего мотоцикла. Её романтичный образ ярко контрастирует с грубым байком, который она скорее всего взяла прокатиться у своего парня. Хотя картина не была написано в 60-е годы, глядя на неё все равно невольно возникают ассоциации со стилем ретро. Джинсы 7 For All Mankind, Топ Khaite, Сумка Cult Gaia, Мюли Proenza Schouler Queen of the Waltzer

Queen of the Waltzer демонстрирует нам женщину, которую лучше всего опишет термин «женщина-вамп». Это роковая красотка на фоне детских аттракционов с глянцевой стрижкой, сигаретой в руке и в брутальной куртке-косухе. Она курит и старательно игнорирует мужчину, который стоит у неё за спиной.

Брюки Bluemarine, Косуха Diesel, Футболка Maison Margiela, Туфли Sergio Rossi

Jive (Study)

По традиции, после бурных вечеринок, нет ничего лучше, чем отправиться на берег моря встречать рассвет. Картина Jive (Study) — это история о том, как можно наконец избавиться от надоевших за вечер каблуков и босиком танцевать на пляже джайв в компании своего спутника.

Юбка Givenchy, Топ P. A. R. O. S. H., Очки Miu Miu, Браслет Maison Margiela

Morning

news

У каждого свои представления об идеальном утре. Пока кто-то лениво ест хлопья в пижаме у себя на кухне, другие потягивают кофе в любимой кофейне и просматривают газету с последними новостями. Героиня картины Morning news относится к представителям второй категории, которые встречают утро во все оружии. Платье Mara Hoffman, Очки Illesteva, Туфли Casadei

Читайте также:

Успейте приобрести: Рукава-фонарики — модный тренд этого сезона

Two-piece set: Костюмы-двойки, которые подойдут на все случаи жизни