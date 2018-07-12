Путешествие в СССР: картины художницы Анжелы Джерих

Родившаяся в Донецке художница Анжела Джерих не просто рисует ностальгические «советские» картины. Ей, скорее, интересна стилистика советского быта: толстеющие мечтательные дамы, неуклюжие кавалеры, пионеры и бабушки у подъездов.

1. Хотя без некоторой ностальгии не обходится. «Там, в СССР, было мое детство, там были все живы, было мне хорошо с ними… Вот и рисую, всё просто. Да и сейчас всё так же. Те же люди, те же проблемы на бытовом уровне», — так рассказывает Анжела Джерих о своей «советской» серии работ.

2. Анжела Джерих родилась в 1965 году в Донецке. Живет там и сейчас.

3. О себе она рассказывает просто: «Школа, художка, всякая чушь в поисках работы, а потом — только рисование. И всё!»

4. «Я абсолютно не московская художница. Москва была временным отрезком в путешествии», — говорит она, вспоминая о том, что когда-то жила и работала в столице.

5. Выбрав в качестве творческого псевдонима фамилию деда, Анжела Джерих рисует так, как ей нравится, и не проводит выставок. А зачем? «Я свободная-пресвободная», — говорит она о себе.

6. Работы Анжелы Джерих, которые она сама называет «картинками», можно найти в частных коллекциях в Израиле, США, Испании и Германии.

7. Ее работы покупают разные люди. «И с чувством юмора — сто пудов», — добавляет она.

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