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Путешествие в СССР: картины художницы Анжелы Джерих
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Путешествие в СССР: картины художницы Анжелы Джерих 

Bigpicture.ru 21 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Родившаяся в Донецке художница Анжела Джерих не просто рисует ностальгические «советские» картины. Ей, скорее, интересна стилистика советского быта: толстеющие мечтательные дамы, неуклюжие кавалеры, пионеры и бабушки у подъездов.
1. Хотя без некоторой ностальгии не обходится. «Там, в СССР, было мое детство, там были все живы, было мне хорошо с ними… Вот и рисую, всё просто. Да и сейчас всё так же. Те же люди, те же проблемы на бытовом уровне», — так рассказывает Анжела Джерих о своей «советской» серии работ.
2. Анжела Джерих родилась в 1965 году в Донецке. Живет там и сейчас.
3. О себе она рассказывает просто: «Школа, художка, всякая чушь в поисках работы, а потом — только рисование. И всё!»
4. «Я абсолютно не московская художница. Москва была временным отрезком в путешествии», — говорит она, вспоминая о том, что когда-то жила и работала в столице.
5. Выбрав в качестве творческого псевдонима фамилию деда, Анжела Джерих рисует так, как ей нравится, и не проводит выставок. А зачем? «Я свободная-пресвободная», — говорит она о себе.
6. Работы Анжелы Джерих, которые она сама называет «картинками», можно найти в частных коллекциях в Израиле, США, Испании и Германии.
7. Ее работы покупают разные люди. «И с чувством юмора — сто пудов», — добавляет она.
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