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В Уфе соседями жителей Черниковки стали нефтяники, а на Зорге «поселился» Левитан
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В Уфе соседями жителей Черниковки стали нефтяники, а на Зорге «поселился» Левитан 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
Площадь уличного полотна — свыше тысячи квадратных метров В первый летний месяц Уфа обогатилась сразу на два масштабных граффити. На Зорге появился портрет легендарного диктора Юрия Левитана, который был открыт в очередную скорбную годовщину начала Великой Отечественной. А на улице Кольцевой теперь «поселились» рабочие нефтезаводов. Такое соседство для жителей Черниковки неслучайно: именно в Орджоникидзевском районе расположены нефтеперерабатывающие заводы.
Картина «Рабочие» посвящена 80-летию Уфимского нефтеперерабатывающего завода.
Авторы проекта — Артур Нурадинов и Артур Лукьянов.
Граффити с изображением нефтяников — самый масштабный стрит-арт в Уфе. Площадь уличного полотна — свыше тысячи квадратных метров.
Художники изобразили современных жителей Черниковки на фоне типичной сталинки. Картина занимает боковые фасады двух жилых домов, образуя своеобразный диптих.
А на улице Зорге художник Артур Фазылов нарисовал Юрия Левитана. Легендарный диктор изображен в один из рабочих моментов.
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