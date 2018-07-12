В Уфе соседями жителей Черниковки стали нефтяники, а на Зорге «поселился» Левитан

Площадь уличного полотна — свыше тысячи квадратных метров В первый летний месяц Уфа обогатилась сразу на два масштабных граффити. На Зорге появился портрет легендарного диктора Юрия Левитана , который был открыт в очередную скорбную годовщину начала Великой Отечественной. А на улице Кольцевой теперь «поселились» рабочие нефтезаводов. Такое соседство для жителей Черниковки неслучайно: именно в Орджоникидзевском районе расположены нефтеперерабатывающие заводы. Картина «Рабочие» посвящена 80-летию Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Авторы проекта — Артур Нурадинов и Артур Лукьянов. Граффити с изображением нефтяников — самый масштабный стрит-арт в Уфе. Площадь уличного полотна — свыше тысячи квадратных метров. Художники изобразили современных жителей Черниковки на фоне типичной сталинки. Картина занимает боковые фасады двух жилых домов, образуя своеобразный диптих. А на улице Зорге художник Артур Фазылов нарисовал Юрия Левитана. Легендарный диктор изображен в один из рабочих моментов.