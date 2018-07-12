О чём говорят рукописи?

Филиал Приморского государственного объединённого музея имени В. К. Арсеньева располагает в селе Чугуевка, где писатель провёл детство и юность.

Имя автора культовых советских романов «Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из удэге» окутано легендами. Герой-революционер, прошедший пешком с партизанами большую часть Приморья, писатель с успешной карьерой и стремительным взлётом до вершины — должности главы Союза писателей СССР. И вдруг внезапный уход из жизни. Первый раз музей в Чугуевке открывали в 60-м году прошлого века по инициативе общественности. Культурный центр пережил периоды расцвета и упадка, но сохранил память в книгах, фотографиях, вещах, документах. Сегодня в просторном здании разместилась экспозиция истории района, здесь выставляются талантливые мастера Чугуевки и ближайших сёл. Школьников принимают в «фадеевцы».

Подробно о деятельности музея рассказала его заведующая Людмила Бадюк.

Сто друзей

— Людмила Викторовна, как начинался литературный музей?

— Его открывали по следам памяти о писателе. В 1956 году Фадеев ушёл из жизни, а в 1960-м жители Чугуевки, среди которых и бывшие партизаны, обратились с просьбой о создании музея в обком партии. На тот момент ещё сохранился летний домик, куда юный Саша приезжал на каникулы — отдыхал и работал в огороде. Ветхое здание вскоре снесли, вместо него построили «новодел». Имела значение энергетика места, для Фадеева это было время романтики, мечты о будущем. В первые годы музей был невероятно востребован, много приезжало гостей из западной части страны, часто проводились экскурсии. Каждый стремился замолвить о Фадееве слово. Многое для формирования коллекции сделали общественники, учителя. Они собирали воспоминания у старожилов района, вели переписку с сестрой Фадеева. Сначала музей работал по типу библиотеки, но постепенно коллекция дополнялась другими экспонатами: личными вещами писателя, портретами, рукописями, фотографиями.

— Правда, что в прошлом веке в музее побывал чуть ли не весь цвет писательского союза?

— Одним из первых в Чугуевку приехал друг Фадеева, писатель Валентин Овечкин. Сохранились его письма в Союз писателей о том, как важно поддержать маленький музей, с просьбой оказать содействие. В ответ организация прислала портрет Фадеева кисти художника Ивана Рыбачука, книги из Центрального дома литераторов. Побывали здесь Константин Симонов Александр Твардовский . А в 1981 году, когда торжественно открывали третье, кирпичное здание музея, в село приехала большая писательская делегация поэтов, прозаиков, критиков, литературоведов со всех уголков страны. Всего сто человек! Вместе с писателями Приморье посетил и сын Фадеева Михаил Александрович, который передал музею ружьё отца. Зам. главного редактора журнала «Юность» Алексей Пьянов оставил в дар музею школьные сочинения Фадеева, написанные им в коммерческом училище. Исследователь творчества писателя Сергей Преображенский выпустил книгу «Недопетая песня», где собрал воспоминания и письма друзей Фадеева. Читается на одном дыхании! В сборник включены письма Фадеева к любимой девушке Асе Колесниковой. Многое сделал для развития музея приморский писатель Василий Кучерявенко: он привёз из Москвы личные вещи Фадеева, переданные женой писателя Ангелиной Степановой , и чемодан с фотографиями, документами, книгами, с которым писатель путешествовал по стране и за границей.

Мы получили подлинные фотографии семьи Фадеевых за большой период времени, многие из них нигде не опубликованы, переписку с братьями. Судя по ней, писатель всегда помогал родственникам, был человеком щедрым, большой души.

А Чугуевка стала местом памяти, где собирались поклонники творчества писателя.

Я б в фадеевцы пошёл

— Литературный музей — формат редкий для Приморья?

— Ещё один мемориальный дом-музей — Арсеньева находится во Владивостоке, а в Кавалерово попытка создать домик учёного, исследователя Басаргина не удалась. Что касается нашего музея, сегодня он не столько литературный, сколько просветительский. Мы заполняем большой пробел у подрастающего поколения: дети перестали читать, больше увлечены электронными носителями. Стараемся приучить к живому общению с книгой. Старшее поколение — самая благодарная аудитория. Они выросли на «Молодой гвардии». Сегодня же роман убрали из школьной программы, считаю, без веских оснований.

— О чём говорят рукописи автора?

— У нас хранится «Молодая гвардия» с пометками самого Фадеева, рукописные подлинники других произведений. Он строго относился к слову, тщательно подбирал фразы, дотошно работал над текстом.

— Много ли в экспозиции изображений самого писателя — портретов, скульптур?

— Портретов 15, среди них — работа приморского художника Ивана Рыбачука, который дружил с Фадеевым, бывал у него в гостях. Есть портрет в карандаше Валентина Чеботарева, он же иллюстрировал сочинения писателя. Скульптор Владимир Зверев работал над посмертной маской, она находится в Приморском музее им. Арсеньева, с этой маски сделан бюст для нашего филиала. К сожалению, сегодня скульптура практически рассыпалась, и восстановить её вряд ли возможно.

— Как организованы экспозиции в новом здании?

— Сегодня музей расположился в капитальном здании — два этажа и цоколь. Его строили с размахом, только под фадеевский зал отдано около 200 кв. м. В цокольном этаже располагается коллекция по истории и археологии, на первом — выставочный и лекционный залы. Сегодня многие посетители интересуются историей заселения района, участия чугуевцев в войне. Работают передвижные выставки из головного музея, открыта выставка декоративно-прикладного творчества жителей Чугуевки.

— Какие экспонаты рассказывают об истории заселения?

— Прежде всего, предметы, принадлежавшие старообрядческим семьям: уникальный крест медного литья, домашняя утварь, плотницкие инструменты, с помощью которых строили дома, конный плуг, ткацкие станки. А ведь долгое время эти экспонаты не могли быть выставлены в силу забвения традиций старообрядчества.

— Что представили в этом году?

— В начале года открыли выставку, посвящённую Владимиру Высоцкому, ярко прошла детская выставка «Радуга талантов», в проекте пасхальных работ участвовали более 350 умельцев. Ко дню музея заработала выставка творчества жителей Чугуевки. Трое художников представили работы в оригинальном жанре шерстяной акварели. В сентябре проходит день района, готовим проект о переселенцах. Сейчас в зале музея можно познакомиться с выставкой «От просветителя к святителю» — о сподвижнике Муравьёва-Амурского Иннокентии Вениаминове. Она стала совместным проектом музея им. Арсеньева и Приморской Митрополии.

— Кого в Чугуевке принимают в «фадеевцы»?

— Это традиция школы им. Александра Фадеева. В 4-5-х классах лучшим ученикам повязывают голубые галстуки и надевают пилотки. У них своя специальная атрибутика. Ребята такому посвящению несказанно рады. Первого сентября школьники по традиции приходят в музей, нас связывает тесное сотрудничество. Они у нас на всех мероприятиях, открытиях выставок, на лекциях. Ещё стараемся привлекать детские сады. Рассказ о маленьком Саше, который стихи сочинял, может зародить склонность к поэзии.

— Фадеева почти забыли в перестроечные годы. Сегодня интерес возрождается?

— Мы благодарны Василию Авченко , автору биографии Фадеева в серии ЖЗЛ, который поднял престиж писателя и в целом литературы Дальнего Востока. Без Фадеева литературу региона представить нельзя. Для Чугуевки он был всегда знаменем, в отдалённое село негативные веяния не дошли. Известно, что до конца жизни писатель переписывался с чугуевцами, знал об их проблемах, бедах, чем мог, тем помогал. Когда началась перестройка, казалось, что его наследие, собранное в музее, уже никому не нужно. Через 20 лет мы снова возвращаемся в то время. Каждое поколение пересматривает историю, отношение к прошлому. В 90-е годы Фадеева очерняли, а сегодня вновь возникают вопросы ко времени, в котором он жил.

КСТАТИ

Сегодня музей в Чугуевке насчитывает более 20 000 экспонатов. Экспозиция подробно показывает основные этапы жизни и творчества писателя, судьбы его близких, друзей, героев произведений.

ДОСЬЕ

Людмила Викторовна Бадюк родилась, выросла, получила среднее образование в селе Чугуевка Приморского края. Окончила Хабаровский институт культуры. Работает в мемориальном литературном музее им. Фадеева более 30 лет. Заслуженный работник культуры.