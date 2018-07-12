Цирковое искусство в деревне Дунбэйчжан провинции Хэнань

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля / Синьхуа / — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.

Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».

"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.

В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.

Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.