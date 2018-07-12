Ещё
Цирковое искусство в деревне Дунбэйчжан провинции Хэнань
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Цирковое искусство в деревне Дунбэйчжан провинции Хэнань 

ИА Синьхуа 16 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
Пуян /пров. Хэнань/, 11 июля /Синьхуа/ — Деревня Дунбэйчжуан в волости Юэцунь района Хуалун городского округа Пуян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ широко известна как «край циркового искусства».
"Все люди, от 99-летних стариков до малышей, которые едва могут ходить, что-то умеют" — это высказывание точно описывает цирковое искусство в деревне Дунбэйчжуан. В июне 2008 года цирковое искусство деревни Дунбэйчжуан было внесено в список нематериального культурного наследния Китая.
В деревне Дунбэйчжуан находится школа циркового искусства, в которой учатся более 40 детей из ближайших уездов и районов возрастом от 5 до 15 лет. После регулярных тренировок учащиеся постепенно смогут показывать некоторые цирковые номера.
Отдельные таланты смогут войти в большие цирковые труппы, чтобы на более широкой арене преследовать свои мечты, связанные с цирковым искусством.
ИА Синьхуа: последние новости
Юньнаньская овощеводческая выставка 2018 в уезде Удин Рост ВВП Монголии превысит 6 процентов в 2019-2020 годах -- Всемирный банк Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: Карл Маркс был дальновидным философом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Новости партнеров
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение