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Автопортрет крестиком вышила новосибирская пенсионерка
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Автопортрет крестиком вышила новосибирская пенсионерка 

Все новости Новосибирской области 16 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С творчеством супругов Кузнецовых, жителей села Моховое, чановцы познакомились, побывав на выставке «Под звон колоколов» в местном краеведческом музее. Иван Самсонович представил вниманию публики миниатюрные церкви, храмы и монастыри из дерева.
Здесь же, на выставке, можно было увидеть работы его жены, Надежды Алексеевны. Это разноцветные панно, пейзажи, иконы, натюрморты. Но больше всего поражает «Автопортрет». Работа выполнена так искусно, что ее не отличить от настоящей фотографии. Заготовку супругам подарили их дочери перед празднованием юбилея совместной жизни родителей. Более 50 лет супруги прожили в браке, сохранив на долгие годы любовь и верность. Эти чувства и переданы на картине.
По признанию самой мастерицы, над автопортретом она трудилась два месяца — с февраля по апрель. Женщина работала кропотливо, тщательно подбирая нитки, продумывая узор. С рамкой для картины помог муж, он сам мастер работ по дереву. В его коллекции более 80 экспонатов. Это и храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, деревенский малый дом, Казанско-Богородицкий женский монастырь, Сергиев Посад и другие.
«Если бы я не увлекался любимым делом, — рассказал VN.ru Иван Самсонович, — то, наверное, давно бы уже помер. Перенес два инфаркта. Работа с деревом помогает восстановить свои силы, найти покой и умиротворение. А также не дает расслабляться, ведь проектирование будущих храмов — это и умственный труд».
Автор вложил в свои изделия не только душу и талант, но и свое понимание природы творчества. В бога, по его словам, он не верит, но признает, что есть силы, которые помогают человеку.
Добавим, чановские пенсионеры не одиноки в своем увлечении. Портреты голливудских красавиц принялась вышивать крестиком пенсионерка в Сузуне. Предпочтение она отдает Мэрилин Монро и Анджелине Джоли. На одну вышивку уходит от двух недель до года. Вышивает вечерами до глубокой ночи. Днем у нее хозяйственные хлопоты. «Бросить не могу. Это для меня уже потребность, отдых самый лучший», — признается она.
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