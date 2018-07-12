Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 14, 15 июля

Мокрое побоище, турнир по пляжному футболу, большой летний семейный фестиваль, уникальные выставки, мастер-классы — это ли не повод выйти из дома и отправиться в путешествие по любимой Перми. Занятие по душе найдётся для каждого.

А если для кого-то суббота — банный день, то подготовиться к нему можно будет уже в пятницу, 13 июля: на городской набережной пройдёт банный фестиваль! Крутые специалисты-банщики расскажут, какой веник выбрать, как нужно париться и когда всё-таки лучше ходить в баню. Желающие смогут принять участие в конкурсе «Хочу в баню».

Вот так горячо можно будет встретить предстоящую субботу. Кстати, по насыщенности событиями программа на субботней набережной будет не менее жаркой. «Героем» дня станет Кунгур. Его представители расскажут пермякам об истории города, творческие коллективы дадут концерт, а народные умельцы проведут мастер-классы по гончарному делу, резьбе по дереву и камню. А воскресный день на набережной ознаменуется открытием уникального проекта «Улица детства». Так что спешите отдыхать!

14 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19-00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека им. Чехова | 12+

Пермская икона. ХХI век | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19-00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

14 июля | СОРЕВНОВАНИЯ, ШОУ, ПРОГРАММЫ И ПРОЧЕЕ

VI турнир по пляжной борьбе на призы Пермской городской федерации вольной борьбы | 10.00-16.00 | Городской пляж (ул. 2-я Камская, 31) | 0+

Дорога в космос нам открыта | 12.00 | Планетарий | 5+

Дружба народов | Турнир по пляжному футболу | 11.00 | Центральный городской пляж | 0+

Звёзды российского цирка | 12.00, 16.00 | Цирк | 0+

Круиз по Солнечной системе | Полнокупольная программа | 15.00 | Планетарий | 6+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Мифы и легенды о звёздном небе | 17.00 | Планетарий | 8+

Небесные светлячки | Полнокупольная программа | 10.30 | Планетарий | 3+

15 июля | ВЫСТАВКИ

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Пермская икона. ХХI век | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Уровень воды | Выставка московской художницы Аси Феоктистовой | 11.00-20.00 | Галерея 25,17 | 6+

15 июля | СОРЕВНОВАНИЯ, ШОУ, ПРОГРАММЫ И ПРОЧЕЕ

Hello, Sun! | Большой летний семейный фестиваль | 11.00 | Решетниковский спуск | 0+

Воздушные призраки | Полнокупольная программа | 15.00 | Планетарий | 12+

Дружба народов | Турнир по пляжному футболу | 11.00 | Центральный городской пляж | 0+

Звёзды российского цирка | 16.00 | Цирк | 0+

Как Тимоша на ракете летал | Полнокупольная программа | 10.30 | Планетарий | 3+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Летний читальный зал | 12.00 | Библиотека им. Горького | 6+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Мокрое побоище — 2018 | 15.00-17.00 | Парк Горького | 3+

Увлекательная астрономия | 12.00 | Планетарий | 6+