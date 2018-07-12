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Почему бронзового поэта Рождественского лишили сигареты?
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Почему бронзового поэта Рождественского лишили сигареты? 

АиФ — Алтай 15 часов назад
На открытии памятника Роберту Рождественскому его дочь сказала, что скульптору запретили изображать поэта курящим, хотя в жизни он курил много, и призвала местных жителей вкладывать сигарету в его бронзовую руку. Не понимаю, зачем в скульптуре искажать правду жизни?
По поводу «лишения» памятника Рождественского сигареты разгорелась нешуточная дискуссия даже в далекой от его родного края Москве. Так, депутат Владимир Жириновский в своём Telegram написал, что нельзя пропагандировать вредные привычки под прикрытием известных людей: «Курение не играет важной роли в искусстве, и его упоминание нужно исключить из массовой культуры, а смысл без этой детали не изменится». А вот скульп— тор Салават Щербаков, автор памятника Калашникову в Москве, считает, что «… у скульптора есть такое право, такая в хорошем смысле самоцензура. Если без этого можно обойтись, то и прекрасно, но запрещать, что с сигаретами нельзя или руки в боки нельзя, закона такого быть не должно». Также считает неправильным подвергать творца цензуре и председатель Союза художников России, глава комиссии по культуре Общественной палаты РФ Андрей Ковальчук. «Я сам не курю, являюсь противником курения, но ограничивать художника в его смысловых или образных тенденциях нельзя. Всё-таки автор окончательно должен решить, насколько этот элемент усилит образную составляющую. Если он усилит, и неотъемлемая часть этой личности связана с сигаретой, тогда её и можно сделать», — сказал он. Кстати, издание «Говорит Москва» сообщило, что, по словам помощника автора памятника скульптора Зураба Церетели, работа не подвергалась цензуре, а такова была «задумка художника».
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