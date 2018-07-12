Ещё
Машины проверяют металлоискателем: на въезде на «Иннопром» собралась большая пробка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Машины проверяют металлоискателем: на въезде на «Иннопром» собралась большая пробка 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
На въезде в «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная выставка «Иннопром», сегодня утром собралась большая пробка. По словам посетителей и участников, которые пытаются добраться до павильонов, в предыдущие дни таких заторов не было.
— Я простояла в пробке больше 40 минут, — рассказала одна из посетительниц «Иннопрома».
Возможно, ситуацию усугубляет то, что на въезде каждую машину проверяют металлоискателем.
Сегодня заключительный день работы выставки. О самом главном мы рассказываем в онлайн-репортаже.
e1.ru: последние новости
В Оперном театре заменят старый занавес на новый — с весёлой картиной «Иннопром» в режиме онлайн: после бурных воскресных танцев бизнесмены собираются на выставке За сутки до Медведева: гуляем в прямом эфире по «Иннопрому», который в понедельник покажут премьеру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20184
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
10 авторских фильмов, которые вас заденут
Фильмы, предсказавшие события из будущего13
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение