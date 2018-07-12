Машины проверяют металлоискателем: на въезде на «Иннопром» собралась большая пробка

На въезде в «Екатеринбург-Экспо», где проходит международная выставка «Иннопром», сегодня утром собралась большая пробка. По словам посетителей и участников, которые пытаются добраться до павильонов, в предыдущие дни таких заторов не было.

— Я простояла в пробке больше 40 минут, — рассказала одна из посетительниц «Иннопрома».

Возможно, ситуацию усугубляет то, что на въезде каждую машину проверяют металлоискателем.

Сегодня заключительный день работы выставки. О самом главном мы рассказываем в онлайн-репортаже.