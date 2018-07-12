Выставка «Находки моей улицы» откроется в «Музее Москвы» 15 августа

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. «Музей Москвы» с 15 августа откроет выставку «Находки моей улицы», где будут выставлены предметы, обнаруженные учеными во время работ по благоустройству города.

"Музей Москвы готовит выставку «Находки моей улицы». На ней будут впервые представлены широкой публике самые разнообразные артефакты, найденные археологами за последний год в разных районах Москвы… во время работ по благоустройству города", — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Открытие выставки приурочено ко Дню археолога, отмечаемому 15 августа. Будет выложено 100 артефактов — это самые интересные предметы из тысяч находок, найденных в Москве за последнее время в рамках программ благоустройства. Выставка также включит сочетающиеся тематически предметы из фондов «Музея Москвы». В экспозицию войдут уникальные образцы средневекового литейного искусства, в том числе редкие предметы культа.

Проект «Находки моей улицы» был начат год назад — тогда состоялась первая выставка. Артефакты во время работ по благоустройству встречаются почти ежедневно. Так, в четверг Мосгорнаследие сообщило, что археологи во время работ по благоустройству в центре Москвы в районе Маросейки и Армянского переулка обнаружили монету XVIII века, которую воры использовали для того, чтобы незаметно резать карманы и сумки прохожих.