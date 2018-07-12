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Выставка «Находки моей улицы» откроется в «Музее Москвы» 15 августа
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Выставка «Находки моей улицы» откроется в «Музее Москвы» 15 августа 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. «Музей Москвы» с 15 августа откроет выставку «Находки моей улицы», где будут выставлены предметы, обнаруженные учеными во время работ по благоустройству города.
"Музей Москвы готовит выставку «Находки моей улицы». На ней будут впервые представлены широкой публике самые разнообразные артефакты, найденные археологами за последний год в разных районах Москвы… во время работ по благоустройству города", — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
Открытие выставки приурочено ко Дню археолога, отмечаемому 15 августа. Будет выложено 100 артефактов — это самые интересные предметы из тысяч находок, найденных в Москве за последнее время в рамках программ благоустройства. Выставка также включит сочетающиеся тематически предметы из фондов «Музея Москвы». В экспозицию войдут уникальные образцы средневекового литейного искусства, в том числе редкие предметы культа.
Проект «Находки моей улицы» был начат год назад — тогда состоялась первая выставка. Артефакты во время работ по благоустройству встречаются почти ежедневно. Так, в четверг Мосгорнаследие сообщило, что археологи во время работ по благоустройству в центре Москвы в районе Маросейки и Армянского переулка обнаружили монету XVIII века, которую воры использовали для того, чтобы незаметно резать карманы и сумки прохожих.
Самой крупной программой благоустройства в городе является проект «Моя улица», который стартовал в Москве в 2014 году. В 2015 году по «Моей улице» благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В 2017 году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км. В 2018 году, кроме центральной части, где основные работы завершены, власти Москвы распространили городскую программу на «спальные районы» Москвы.
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