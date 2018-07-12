Фотопортрет 98 тыс. болельщиков в момент гола А. Дзюбы на матче Россия-Испания покажут в «Красном Октябре»

Групповой фотопортрет 98 тыс. болельщиков фан-зоны на Воробьевых горах в момент гола Артема Дзюбы на матче Россия-Испания чемпионата мира по футболу-2018 покажут в « Красном Октябре » 14 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили организаторы выставки.

«14 июля в 21:00 накануне финала чемпионата мира по футболу во внутреннем дворике Шоколадного цеха фабрики «Красный Октябрь» откроется новая глава фотоискусства — Галерея единственной фотографии. Впервые в истории на одной фотографии масштабом 3 м на 8 м будет представлен групповой фотопортрет почти 100 тыс. болельщиков фан-зоны на Воробьевых горах в момент ликования от гола Артема Дзюбы в ворота сборной Испании», — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, авторы фотографии — Алексей Харин Андрей Цыганов . «Фактически, они впервые создали эпический „групповой“ портрет 98 тыс. болельщиков столичной фан-зоны, по сути, отражающей настроение всей страны. Открыть новую главу в истории фотоискусства авторам удалось, благодаря масштабу эмоций, исходящих от событий в России, от единения болельщиков и игры наших замечательных футболистов, и конечно же, благодаря интуиции и мастерству», — отметили организаторы.

Отмечается, что уникальность произведения в том, что оно имеет такую детализацию, что каждый из 98 тыс. человек, кто в тот знаменательный исторический день был в фан-зоне на Воробьевых горах, легко найдет себя на фотографии. «После 21:00 каждый желающий сможет найти себя на исторической фотографии и будет запечатлен рядом с ней. Также каждого гостя открытия экспозиции, по желанию, запечатлеют для книги, которая будет издана по окончании серии выставок в галерее „Красного октября“, — пояснил собеседник агентства.