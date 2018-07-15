Эксперт о матче Франция — Хорватия: финалы редко получаются зрелищными

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира — 2018.

"Финал — это всегда напряжение, нервы, эмоции.

Команды будут играть без риска. Редко когда финалы получаются зрелищными и красочными.

Будем надеяться, что сегодня произойдет исключение и соперники покажут открытый футбол, но это вряд ли", — сказал Гершкович.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее стало известно, кого будут поддерживать россияне в финальном матче чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Франции.