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Эксперт о матче Франция — Хорватия: финалы редко получаются зрелищными
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Эксперт о матче Франция — Хорватия: финалы редко получаются зрелищными 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира — 2018.
"Финал — это всегда напряжение, нервы, эмоции.
Команды будут играть без риска. Редко когда финалы получаются зрелищными и красочными.
Будем надеяться, что сегодня произойдет исключение и соперники покажут открытый футбол, но это вряд ли", — сказал Гершкович.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.
Ранее стало известно, кого будут поддерживать россияне в финальном матче чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Франции.
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