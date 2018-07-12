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Посещаемость Исторического музея выросла в 1,5 раза в дни проведения ЧМ
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Посещаемость Исторического музея выросла в 1,5 раза в дни проведения ЧМ 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Посещаемость Государственного исторического музея выросла в 1,5 раза в дни проведения чемпионата мира по футболу — до 100 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года экспозиции посетили около 65 тыс. гостей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«В период проведения чемпионата мира по футболу посещение Исторического музея увеличилось в 1,5 раза. Мы подготовились к чемпионату, открыли парадный вход с Красной площади. С начала чемпионата музей посетили уже более 100 тыс. человек, из них около 50 тыс. прошли с 30%-скидкой по паспорту болельщика. В аналогичном периоде прошлого года музей посетили около 65-67 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается также, что чаще всего иностранные туристы в дни чемпионата посещают храм Василия Блаженного.
«Лидером по посещаемости стал храм Василия Блаженного, ежедневно туда приходят около 4 тыс. человек. Мы были вынуждены даже принимать меры, чтобы несколько ограничивать количество желающих посетить этот музей. Был выявлен факт подделки билетов в Собор Василия Блаженного. Нам оперативно удалось пресечь попытки сбыта контрафактных билетов», — добавили в пресс-службе.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
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