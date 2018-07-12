Выставка художника-философа Алексея Плешивцева откроется во Владивостоке

Мастер одержим поисками «машины времени».

Персональная выставка Алексея Плешивцева откроется в залах Приморского отделения Союза художников России 17 июля в 17 часов (Владивосток, ул. Алеутская, д. 14а). Выставка приурочена к юбилею художника.

Алексей Плешивцев принадлежит к поколению живописцев, пришедших в искусство в начале 1970-х. В Приморском крае это период развития многогранного и многожанрового изобразительного искусства. 1970-80-е — ранний период творчества А. И. Плешивцева, время художественных проб и создания большого запаса впечатлений на будущее. Главную роль в самоопределении его художественной культуры играли тогда постимпрессионистическая традиция и суровый стиль.

В 1974 году Алексей Иванович стал членом известной Шикотанской творческой группы художников Приморья и Москвы. Одновременно с поездками на Курилы его маршруты пролегли на БАМ.

Художник создает на удивление крепкие, отточенные и завершённые произведения. Впечатление завершённости рождается от внутренней весомости картин, в которых нет натурной рыхлости, цветовой и композиционной случайности. Эмоциональное переживание красоты дальневосточной природы уравновешено здесь личными представлениями художника о том, что есть Курилы и БАМ. Уже тогда он больше руководствовался светоцветовым впечатлением, а не предметно-осязательным ощущением от природы. Натурные впечатления сразу перерабатывались в его сознании, освобождаясь от ненужных подробностей.

В постсоветский период Алексей Плешивцев проявил серьёзный интерес к различным течениям модернистского и постмодернистского искусства, к экспериментальному познанию многочисленных возможностей формы и цвета. Сегодня это мастер своеобразного письма с хорошо поставленной живописной «речью», художник-философ, одержимый поисками «машины времени» — связи утраченного исторического прошлого человечества с современностью. В большинстве его ассоциативно-философских, и, как правило, символических произведений речь идёт о вечных, корневых вопросах бытия.

Выставка продлится до 4 августа. Вход свободный.

Алексе Плешивцев. Минор