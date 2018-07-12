В дни проведения ЧМ-2018, посещаемость Исторического музея выросла в 1,5 раза

Как сообщает пресс-служба музея, раза в дни проведения чемпионата мира по футболу — до 100 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года экспозиции посетили около 65 тыс. гостей.

Во время проведения чемпионата мира по футболу посещение Исторического музея увеличилось в 1,5 раза. К чемпионату, открыли парадный вход с Красной площади. С начала чемпионата музей посетили уже более 100 тыс. человек, из них около 50 тыс. прошли с 30%-скидкой по паспорту болельщика. В аналогичном периоде прошлого года музей посетили около 65-67 тыс. человек. Также иностранные туристы в дни чемпионата посещают храм Василия Блаженного.

Лидером по посещаемости стал храм Василия Блаженного, ежедневно туда приходят около 4 тыс. человек. Мы были вынуждены даже принимать меры, чтобы несколько ограничивать количество желающих посетить этот музей.