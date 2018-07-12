Новые резиденты ЦСИ «Заря» расскажут о себе во Владивостоке

Лекции пройдут 14 и 15 июля.

В ближайшие выходные, 14 и 15 июля, в кинозале владивостокского центра современного искусства «Заря» состоятся приветственные лекции новых участников резиденции — художника Романа Минаева и фотографа Хона Джинхвона. Вход свободный.

14 июля в 15:00 московский художник Роман Минаев расскажет о своих предыдущих работах и представит проект для резиденции, который называется «Места не столь отдаленные». В нем художник планирует исследовать тему свободы художественного акта и проблематику его границы с правонарушением.

А 15 июля в 15:00 пройдет встреча с фотографом из Южной Кореи Хоном Джинхвоном. Он представит проекты, выполненные в Корее и Японии — в частности, пейзажную фотографию, в которой находят свое отражение острые социальные проблемы, — и поделится своими впечатлениями о Владивостоке. Проект для арт-резиденции «Заря» станет вторым по счету для художника в России, предыдущий был реализован им в рамках проекта Baikal Nomadic Residency Program в Иркутске (2014-2015 гг.)

Справка: Роман Минаев родился в 1970 году в Санкт-Петербурге, живет и работает в Москве. Изучал графику в Кильском университете архитектуры, дизайна и свободного искусства; китайскую каллиграфию в Национальной академии художеств в Ханчжоу; а также «Искусство в контексте» в Берлинском университете искусств. Автор персональных проектов, участник многих международных выставок и фестивалей искусства новых медиа. Роман является преподавателем образовательных программ в области современного искусства. С 2009 года он ведет курс «Интермедиа» в Московской школе фотографии и мультимедиа им. Родченко.

Роман курировал выставочные проекты в Московском музее современного искусства, Мультимедиа арт музее, Центральном выставочном зале Манеж, Музее Сидура, Государственном центре современного искусства и др.

Подробнее о проектах художника: romanminaev.com.

Хон Джинхвон (р. 1980) — южнокорейский фотограф, живет и работает в Сеуле. Его интересуют несовпадения между разнообразными аспектами социальной жизни, которые проявляются в его снимках. Помимо фотографии, Хон занимается выставками. Так, он являлся одним из сооснователей самоорганизованного пространство Space Nowhere (Сеул, 2014-2017), а в настоящее время участвует в организации альтернативной фотоярмарки The Scrap (Сеул, с 2015 г.) и публикует тексты по теории фотографии.

Подробнее о проектах художника: jinhwon.com.