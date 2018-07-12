В музее Шемановского ямальцам расскажут, как медведь стал предком человека

Рассказываем, зачем вам нужно обязательно посетить выставку «Дух предков, живущий внутри» в Салехарде

Маленькая теплая колыбель — начало земной жизни. И, как говорят северные народы, не только человеческих. Они верят, что и медведь, символ финно-угорской культуры и легендарный предок хантов, спустился в наш мир в маленькой люльке. Его отец — верховный бог Нуми — долго не хотел отправлять малыша из верхнего мира в средний, к людям. Но прародитель древнего народа был очень настойчив, и все же уговорил отца.

Так гласит один из мифов, о которых вы узнаете, если посетите выставку «Дух предков, живущий внутри…» в Музейно-Выставочном комплексе имени И. С. Шемановского в Салехарде.

Основная задача экспозиции — познакомить с тысячелетним, но актуальным и сейчас феноменом бурого хозяина тайги в жизни хантов. Выставку собирали двумя фондами. Коллекцию МВК дополнили экспонатами Шурышкарского краеведческого музея. Собрание редких находок удивит увлеченного гостя искусно сделанными украшениями, оружием и мужскими поясами с изображениями медведя. Однако это только малая часть того, что ждет ямальского зрителя.

Билет отдан. Дверь в мир сказок и мифов открыта. Атмосфера до невозможности очаровывает. Сначала накатывает холодная волна трепета с нотками первобытного страха: в глаза бросается медвежий череп. Звучит медитативная музыка. Оказавшись в темно-лазурном зале, где приглушенный свет и россыпь жемчужных звезд на стенах, моментально проваливаешься в омут иллюзий и древних сказок. Того и добивались организаторы, ведь самое главное: «захватить зрителя», чтобы его внимание хоть на полчаса унеслось к загадкам прошлого.

Еще пару шагов и вот та самая люлька, подцепленная железной цепью, окруженная нитями света — это главная инсталляция первого раздела — «Легенды о происхождении когтистого». Как только зритель познакомился с историей появления зверя, он переворачивает страницу книги мироздания. На ней — тема близости человека и медведя.

— В 16 веке, когда зародился Обдорск, приезжавшие на нашу землю путешественники изучали легенды хантов о когтистом. Отсюда пошло много разных пословиц. Например, «Медведю в глаза говорю», то есть «говорю только правду». Или же водился ритуал с медвежьей лапой. Человек покусывал ее со словами: «Пусть зверь съест меня, если я виноват». Такая традиция стала использоваться при принесении присяги на верность, — рассказывает Ирина Ромейко, заведующая научно-просветительским отделом главного музея Ямала.

Изюминка выставки — «Медвежьи игрища»: инсталляция важного ритуального события хантов, проводимого раз в год. И сейчас охотники и их жены устраивают многодневный праздник с театральными постановками и жертвоприношениями. Создатели выставки попытались передать детали народного торжества. Деревянные маски, пестрые одежды и даже маленький киносеанс позволяют перенестись в зимнюю тундру и оказаться в центре медвежьих игрищ.

— Аналогичных выставок у нас еще не было, но идея зарождалась давно. Так как мы с вами живем в уникальном месте страны, надо хорошо знать культуру коренных жителей. Интересно подать материал — одна из наших главных задач. Для этого трудится весь коллектив: на протяжении выставки мы периодически проводим театральные интерактивные выступления и квесты. Такой формат особенно нравится детям, — рассказывают сотрудники музея.

Дополняет экспозицию тематические графические иллюстрации художника и этнографа народов ханты Надежды Талигиной.

Окунуться с головой в колдовской мир народа ханты можно до 19 августа.