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Стала известна сумма, в которую обойдется проведение ЭКСПО-2025
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Стала известна сумма, в которую обойдется проведение ЭКСПО-2025 

АиФ Урал 13 часов назад
Фото: АиФ Урал
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, сколько денег планируется инвестировать в проект, об этом сообщает в четверг, 12 июля, «АиФ-Урал».
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл подробности проведения ЭКСПО-2025 в случае, если Екатеринбург выиграет в борьбе за право проведения международной выставки. В беседе с журналистом канала «Россия 24» он рассказал, что для будущего Экспо-парка будет выделена территория в более чем 500 гектаров. Там «планируется создать огромный суперинновационный район, где будут размещаться экспозиции, которые будут использоваться как центр обучения, инновационный кластер». При этом, по его словам, сумма инвестиций в проект составит более 200 млрд рублей. Причем в основном деньги будут получены из внебюджетных источников.
Также в беседе с журналистом Денис Мантуров рассказал, что ЭКСПО-2025 — уникальный шанс для России, которая ни разу не принимала такого масштабного международного мероприятия. «За 170 лет участия в этом движении, будучи членом международного бюро выставок, ни разу, ни в советское время, ни в современной России мы не принимали такое масштабное мероприятие», — рассказал министр промышленности и торговли.
Напомним, сегодня в Екатеринбурге завершается работа промышленной выставки «Иннопром». Мероприятие вызвало огромный ажиотаж среди горожан и гостей уральской столицы. Чтобы принять участие в выставке, в Екатеринбург прилетели заместитель председателя правительства Дмитрий Казак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ожидалось, что «Иннопром» посетит председатель правительства Дмитрий Медведев, однако позже стало известно, что прилететь в Екатеринбург он не сможет.
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