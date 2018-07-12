Стала известна сумма, в которую обойдется проведение ЭКСПО-2025

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, сколько денег планируется инвестировать в проект, об этом сообщает в четверг, 12 июля, «АиФ-Урал»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров раскрыл подробности проведения ЭКСПО-2025 в случае, если Екатеринбург выиграет в борьбе за право проведения международной выставки. В беседе с журналистом канала «Россия 24» он рассказал, что для будущего Экспо-парка будет выделена территория в более чем 500 гектаров. Там «планируется создать огромный суперинновационный район, где будут размещаться экспозиции, которые будут использоваться как центр обучения, инновационный кластер». При этом, по его словам, сумма инвестиций в проект составит более 200 млрд рублей. Причем в основном деньги будут получены из внебюджетных источников.

Также в беседе с журналистом Денис Мантуров рассказал, что ЭКСПО-2025 — уникальный шанс для России, которая ни разу не принимала такого масштабного международного мероприятия. «За 170 лет участия в этом движении, будучи членом международного бюро выставок, ни разу, ни в советское время, ни в современной России мы не принимали такое масштабное мероприятие», — рассказал министр промышленности и торговли.