В Красноярске открылась фотовыставка о Норильске

В Красноярском государственном художественном музее имени Сурикова открылась выставка «История России в фотографиях. Норильск», организованная «Норникелем» и московским Мультимедиа Арт Музеем. Она продлится до 5 августа. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба горно-металлургической компании.

Экспозиция включает около 130 фотографий из собрания музея «Московский Дом фотографии», архивов «Норникеля» и уникальных альбомов НКВД из Государственного архива России. Авторы многих снимков — классик советского фоторепортажа Всеволод Тарасевич, а также современные фотографы Григорий Ярошенко и Иван Михайлов

Подборка снимков наглядно демонстрирует историю зарождения и развития Норильска. На выставке представлены фотографии геологических исследований рудных месторождений Таймыра под руководством геолога Николая Урванцева в 1920-х годах, начала строительства Норильского комбината в 1930-х, выпуск первой продукции в 1939 году, ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники, и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.

«Сегодня мы все окунемся в тот период индустриализации страны, когда мы все, наполненные гордостью, дали первый никель и укрепили броню наших танков, которые дошли до Берлина», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов на открытии фотовыставки.

«Это удивительные снимки, даже я вижу некоторые из них впервые, поскольку часть из этих негативов добыты, в том числе, с ранее засекреченных объектов. Это уникальное событие для нас, для Красноярского края», — добавил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов

Мэр Красноярска Сергей Еремин подчеркнул роль «Норникеля» как связующего звена между Красноярском и Норильском. «На территории нашего края есть две мощные молекулы — Красноярск и Норильск. И связь между ними обеспечивает „Норникель“ — надежный мостик между нашими родными городами», — подчеркнул он.

Экспозиция стала подарком жителям Красноярского края к 65-летию города Норильска и ко Дню компании «Норникель».