В Самарской публичной библиотеке открылась выставка «Всемирный Высоцкий»

Так что с выставкой (вход на нее бесплатный) смогут познакомиться не только самарцы, но и гости города, приехавшие сюда на чемпионат мира по футболу.

Как известно, в семидесятые годы прошлого столетия Высоцкий много путешествовал, выступая с концертами во многих странах. И добрую память о себе он оставил не только в России. Свидетельство чему — книги о нем и книги с его стихами, изданные за рубежом и представленные на самарской выставке. Подготовил ее человек, вот уже много лет бережно собирающий все, что связано с творчеством этого барда — президент регионального общественного фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре» Михаил Трифонов

Чем же так заворожил Высоцкий людей разных стран и разных поколений? Вот мнение Михаила Трифонова: «Эти песни ворвались в нашу жизнь бурлящим потоком чистой правды, возвращая всем такую забытую и желанную справедливость. Они источали невероятный аромат ушедшей эпохи, в которой Владимир Высоцкий пробыл с нами всего 42 года. Высоцкому соответствовали слова героя одной из собственных его песен: „Проверенный, наш, товарищ…“ Он значительно опередил свое время. И ему, посаженному на литую цепь почета, судьбой было уготовано через свои песни и стихи донести людям все то, что их волнует и беспокоит, найти у них отклик, а дальше — „перегрызть“ эту золотую цепь и выбежать в грозу…»

География изданий, представленных в экспозиции, впечатляет. Венгрия, Болгария, Швеция, США, Франция, Грузия, Эстония, Польша, Германия, Украина. Даже Ирак представлен небольшой книжкой. Перелистывать все эти издания — настоящее удовольствие для каждого, кто любит Высоцкого. Вот обстоятельные книги венгерского филолога, одного из наиболее авторитетных исследователей творчества нашего барда Петера Вицаи. Он не был знаком с Высоцким (когда тот умер, Петеру было тринадцать), но так увлекся его творчеством, что это стало главным делом его жизни.

Эпиграф к одному из этих изданий (слова Риммы Казаковой ) прекрасно говорит о значении выставки: «Литература и искусство объединяют людей гораздо прочнее, надежнее и результативнее, чем любые политические организации и силы».

А вот изданный также в Венгрии сборник стихов, где рядом с поэтическими строчками Высоцкого опубликованы их переводы. Довольно объемистые книги самого известного в США высоцковеда Марка Цыбульского. Несколько изданий на разных языках книги о Высоцком Марины Влади . Любителей кино наверняка заинтересует опубликованная в Польше книга актера Даниэля Ольбрыхского «Поминая Владимира Высоцкого». Из последних изданий, 2017 года — опубликованные в Донецке сборники стихов, посвященных барду — «Венок Владимиру Высоцкому».

Тут же, на выставке, можно увидеть иностранные долгоиграющие грампластинки, CD и аудиокассеты с записями песен Высоцкого — как прижизненные, так и выпущенные после его ухода. Наш прославленный бард записывался во Франции, Германии, Канаде, Болгарии и других странах.

В этот же день, после открытия выставки, в Самарской публичной библиотеке состоялся концерт с участием лучших самарских исполнителей песен Владимира Высоцкого.

Познакомиться с экспозицией можно будет до конца июля.