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Кейти Ноубл назначена куратором и менеджером Performa
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Кейти Ноубл назначена куратором и менеджером Performa 

АртГид 12 часов назад
Фото: АртГид
Некоммерческая организация Performa, проводящая нью-йоркские биеннале перформативного искусства, объявила о назначении Кейти Ноубл куратором и менеджером кураторской деятельности. Она будет отвечать за кураторскую программу Performa, включая проведение биеннале. Ноубл ранее работала куратором в лондонской Тейт Модерн, где занималась перформансом и периодическими СМИ, куратором в Центре искусств Wysing в Кембридже, а также возглавляла выставочную программу в Nottingham Contemporary. Она была одним из организаторов первой Ночи Искусств в Лондонском институте современного искусства в 2016 году, также ей принадлежат многочисленные публикации в Artforum, Frieze и Mousse.
Источник: artforum
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