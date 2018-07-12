Кейти Ноубл назначена куратором и менеджером Performa

Некоммерческая организация Performa, проводящая нью-йоркские биеннале перформативного искусства, объявила о назначении Кейти Ноубл куратором и менеджером кураторской деятельности. Она будет отвечать за кураторскую программу Performa, включая проведение биеннале. Ноубл ранее работала куратором в лондонской Тейт Модерн, где занималась перформансом и периодическими СМИ, куратором в Центре искусств Wysing в Кембридже, а также возглавляла выставочную программу в Nottingham Contemporary. Она была одним из организаторов первой Ночи Искусств в Лондонском институте современного искусства в 2016 году, также ей принадлежат многочисленные публикации в Artforum, Frieze и Mousse.

Источник: artforum